Новое видео MICHAEL MONROE



"Derelict Palace", новое видео группы MICHAEL MONROE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Live Too Fast To Die Young", выпущенного 10 июня на Silver Lining Music. Альбом доступен на CD в диджипаке, 12"-красном виниле, подписанным виниле с альтернативной обложкой, а также в цифровом виде.



Трек-лист:



01. Murder The Summer Of Love



02. Young Drunks & Old Alcoholics



03. Derelict Palace



04. All Fighter



05. Everybody's Nobody



06. Antisocialite



07. Can't Stop Falling Apart



08. Pagan Prayer



09. No Guilt



10. I Live Too Fast To Die Young



11. Dearly Departed







