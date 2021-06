сегодня



MICHAEL MONROE : «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»



В рамках беседы с Kaaos TV MICHAEL MONROE ответил на вопрос о том, каково ему было играть на разогреве перед GUNS N'ROSES в Хельсинки в 2017 году:



«Мы старые друзья. Slash и Duff, мы сделали... Есть документальный фильм обо мне, они записывали для него ролики, и они отличные ребята. Они никогда не меняются. Slash и Duff, к примеру, обладают прекрасным характером, они очень милы и становятся милее с каждым годом. И они никогда не меняются — золотые сердца и очень приземлённые люди, безо всякой звёздности. Я очень ценю такое.



Для меня самым важным в карьере является то, что вне зависимости от того, насколько ты становишься знаменитым или богатым, если превращаешься в му*ака и теряешь свою душу, то всё это не стоит ни копейки славы и денег, которые можно получить; я пошлю всё подальше. Для меня это наиважнейшая вещь. Моя целостность должна быть нетронутой. Делать всё на своих условиях, по-своему, и не идти на компромисс по неуместным причинам. Так для меня было и есть».









Monroe will release his new album, "One Man Gang", on October 18 via Silver Lining Music. Recorded and mixed by Petri Majuri at E-Studio in Sipoo, Finland over three weeks in March 2018, the 12-song record was mixed that following autumn with Monroe and bandmates Rich Jones and Steve Conte on production duties.



Monroe will release his new album, "One Man Gang", on October 18 via Silver Lining Music. Recorded and mixed by Petri Majuri at E-Studio in Sipoo, Finland over three weeks in March 2018, the 12-song record was mixed that following autumn with Monroe and bandmates Rich Jones and Steve Conte on production duties.





+0 -0



просмотров: 237