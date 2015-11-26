Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 41
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Michael Monroe

*



15 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»

16 апр 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о документальном фильме

27 дек 2020 : 		 Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году

27 ноя 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Многие глэмеры из 80-х вели себя как идиоты и подпортили репутацию рокерам»

9 окт 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Никогда не просил денег за участие на альбомах GUNS N'ROSES»

24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

6 сен 2019 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

31 июл 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL MONROE

8 май 2019 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью

13 ноя 2018 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового сборника MICHAEL MONROE

30 май 2017 : 		 Видео полного выступления MICHAEL MONROE

17 май 2017 : 		 Сборник MICHAEL MONROE выйдет летом

16 апр 2017 : 		 MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос"

29 мар 2017 : 		 MICHAEL MONROE записал новую песню для сборника

11 фев 2016 : 		 Новое видео MICHAEL'а MONROE

28 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE о реюнионе GUNS N' ROSES

16 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Hair-metal-группы с лаком для волос справлялись лучше, чем с инструментами»

21 окт 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Не дайте музыке умереть на улице Denmark»

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

3 сен 2015 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

25 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL'а MONROE

1 июн 2015 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет в октябре

11 мар 2015 : 		 MICHAEL MONROE записывает новый альбом

7 мар 2014 : 		 DREGEN уходит из группы MICHAEL'a MONROE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL MONROE: «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с Kaaos TV MICHAEL MONROE ответил на вопрос о том, каково ему было играть на разогреве перед GUNS N'ROSES в Хельсинки в 2017 году:

«Мы старые друзья. Slash и Duff, мы сделали... Есть документальный фильм обо мне, они записывали для него ролики, и они отличные ребята. Они никогда не меняются. Slash и Duff, к примеру, обладают прекрасным характером, они очень милы и становятся милее с каждым годом. И они никогда не меняются — золотые сердца и очень приземлённые люди, безо всякой звёздности. Я очень ценю такое.

Для меня самым важным в карьере является то, что вне зависимости от того, насколько ты становишься знаменитым или богатым, если превращаешься в му*ака и теряешь свою душу, то всё это не стоит ни копейки славы и денег, которые можно получить; я пошлю всё подальше. Для меня это наиважнейшая вещь. Моя целостность должна быть нетронутой. Делать всё на своих условиях, по-своему, и не идти на компромисс по неуместным причинам. Так для меня было и есть».



MICHAEL MONROE Says SLASH And DUFF MCKAGAN

Monroe will release his new album, "One Man Gang", on October 18 via Silver Lining Music. Recorded and mixed by Petri Majuri at E-Studio in Sipoo, Finland over three weeks in March 2018, the 12-song record was mixed that following autumn with Monroe and bandmates Rich Jones and Steve Conte on production duties.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 237

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом