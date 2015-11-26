сегодня



MICHAEL MONROE : «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»



В рамках беседы с Kaaos TV MICHAEL MONROE ответил на вопрос о том, каково ему было играть на разогреве перед GUNS N'ROSES в Хельсинки в 2017 году:



«Мы старые друзья. Slash и Duff, мы сделали... Есть документальный фильм обо мне, они записывали для него ролики, и они отличные ребята. Они никогда не меняются. Slash и Duff, к примеру, обладают прекрасным характером, они очень милы и становятся милее с каждым годом. И они никогда не меняются — золотые сердца и очень приземлённые люди, безо всякой звёздности. Я очень ценю такое.



Для меня самым важным в карьере является то, что вне зависимости от того, насколько ты становишься знаменитым или богатым, если превращаешься в му*ака и теряешь свою душу, то всё это не стоит ни копейки славы и денег, которые можно получить; я пошлю всё подальше. Для меня это наиважнейшая вещь. Моя целостность должна быть нетронутой. Делать всё на своих условиях, по-своему, и не идти на компромисс по неуместным причинам. Так для меня было и есть».









Monroe will release his new album, "One Man Gang", on October 18 via Silver Lining Music. Recorded and mixed by Petri Majuri at E-Studio in Sipoo, Finland over three weeks in March 2018, the 12-song record was mixed that following autumn with Monroe and bandmates Rich Jones and Steve Conte on production duties.



</div> Monroe will release his new album, "One Man Gang", on October 18 via Silver Lining Music. Recorded and mixed by Petri Majuri at E-Studio in Sipoo, Finland over three weeks in March 2018, the 12-song record was mixed that following autumn with Monroe and bandmates Rich Jones and Steve Conte on production duties.





+0 -0



просмотров: 237

