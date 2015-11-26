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Michael Monroe

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16 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «Мне не интересно смотреть фильм о MÖTLEY CRÜE

15 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»

16 апр 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о документальном фильме

27 дек 2020 : 		 Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году

27 ноя 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Многие глэмеры из 80-х вели себя как идиоты и подпортили репутацию рокерам»

9 окт 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Никогда не просил денег за участие на альбомах GUNS N'ROSES»

24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

6 сен 2019 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

31 июл 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL MONROE

8 май 2019 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью

13 ноя 2018 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового сборника MICHAEL MONROE

30 май 2017 : 		 Видео полного выступления MICHAEL MONROE

17 май 2017 : 		 Сборник MICHAEL MONROE выйдет летом

16 апр 2017 : 		 MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос"

29 мар 2017 : 		 MICHAEL MONROE записал новую песню для сборника

11 фев 2016 : 		 Новое видео MICHAEL'а MONROE

28 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE о реюнионе GUNS N' ROSES

16 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Hair-metal-группы с лаком для волос справлялись лучше, чем с инструментами»

21 окт 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Не дайте музыке умереть на улице Denmark»

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

3 сен 2015 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

25 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL'а MONROE

1 июн 2015 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет в октябре

11 мар 2015 : 		 MICHAEL MONROE записывает новый альбом
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MICHAEL MONROE: «Мне не интересно смотреть фильм о MÖTLEY CRÜE



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MICHAEL MONROE в рамках одного из интервью ответил на вопрос, смотрел ли он фильм "The Dirt" о MÖTLEY CRÜE. Считается, что Vince Neil убил барабанщика HANOI ROCKS в аварии.

«Я его не видел, да мне это и неинтересно. Я не читал книгу, так что... На самом деле мне всегда было пофиг на эту группу как в плане музыки, так и в остальном. Это не моё от слова "совсем". Я его не смотрел и не особо собираюсь, просто это мне неинтересно».

MICHAEL MONROE Is





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


16 июн 2021, 13:52		Фильм очень слабый и никакой.

timekiller61


16 июн 2021, 14:16		Фильм отличный-особенно как Оззи нюхал муравьёв вместо кокса и слизывал свою и не свою мочу- и это всё было. Как они трахали всё,что движется-фильм так ещё-лайтовый-не чернушный...А Монро-ну повезло,что не было в той машине-или не повезло...


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