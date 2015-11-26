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MICHAEL MONROE : «Мне не интересно смотреть фильм о MÖTLEY CRÜE



MICHAEL MONROE в рамках одного из интервью ответил на вопрос, смотрел ли он фильм "The Dirt" о MÖTLEY CRÜE. Считается, что Vince Neil убил барабанщика HANOI ROCKS в аварии.



«Я его не видел, да мне это и неинтересно. Я не читал книгу, так что... На самом деле мне всегда было пофиг на эту группу как в плане музыки, так и в остальном. Это не моё от слова "совсем". Я его не смотрел и не особо собираюсь, просто это мне неинтересно».







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