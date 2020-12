сегодня



Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году



В рамках беседы с программой "In The Trenches With Ryan Roxie" MICHAEL MONROE рассказал о давно готовящейся к релизу документальной ленте:



«Был тот, кто несколько лет назад начал эту работу, но ничего толком не вышло, и теперь я этим занимаюсь сам — с тем, кто понимает в этом и умеет это. Так что в конце лета мы приступили к работе, и должен получиться очень хороший фильм. Но нужно время, так что мы смотрим на то, чтобы всё выпустить к моему 60-летию, — в 2022 году.



Это не будет перечисление того, что я сделал, это будет больше как... Как фильм о Диего Марадоне, об Айртоне Сенне — это прекрасные фильмы. И такой и у нас прицел. Отличная история, которую можно рассказать лишь раз. У режиссёра отличное видение, и мы не собираемся пороть горячку. Так что в 2022-м всё выйдет, будет хорошим подарком на мои 60!»













