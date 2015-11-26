Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 60
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 27
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 21
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 19
[= ||| все новости группы



*

Michael Monroe

*



27 дек 2020 : 		 Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году

27 ноя 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Многие глэмеры из 80-х вели себя как идиоты и подпортили репутацию рокерам»

9 окт 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Никогда не просил денег за участие на альбомах GUNS N'ROSES»

24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

6 сен 2019 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

31 июл 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL MONROE

8 май 2019 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью

13 ноя 2018 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового сборника MICHAEL MONROE

30 май 2017 : 		 Видео полного выступления MICHAEL MONROE

17 май 2017 : 		 Сборник MICHAEL MONROE выйдет летом

16 апр 2017 : 		 MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос"

29 мар 2017 : 		 MICHAEL MONROE записал новую песню для сборника

11 фев 2016 : 		 Новое видео MICHAEL'а MONROE

28 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE о реюнионе GUNS N' ROSES

16 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Hair-metal-группы с лаком для волос справлялись лучше, чем с инструментами»

21 окт 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Не дайте музыке умереть на улице Denmark»

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

3 сен 2015 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

25 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL'а MONROE

1 июн 2015 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет в октябре

11 мар 2015 : 		 MICHAEL MONROE записывает новый альбом

7 мар 2014 : 		 DREGEN уходит из группы MICHAEL'a MONROE

14 ноя 2013 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

27 сен 2013 : 		 DREGEN не поедет в тур с MICHAEL MONROE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с программой "In The Trenches With Ryan Roxie" MICHAEL MONROE рассказал о давно готовящейся к релизу документальной ленте:

«Был тот, кто несколько лет назад начал эту работу, но ничего толком не вышло, и теперь я этим занимаюсь сам — с тем, кто понимает в этом и умеет это. Так что в конце лета мы приступили к работе, и должен получиться очень хороший фильм. Но нужно время, так что мы смотрим на то, чтобы всё выпустить к моему 60-летию, — в 2022 году.

Это не будет перечисление того, что я сделал, это будет больше как... Как фильм о Диего Марадоне, об Айртоне Сенне — это прекрасные фильмы. И такой и у нас прицел. Отличная история, которую можно рассказать лишь раз. У режиссёра отличное видение, и мы не собираемся пороть горячку. Так что в 2022-м всё выйдет, будет хорошим подарком на мои 60!»

MICHAEL MONROE: Official Documentary To Be Released In 2022





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 94

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом