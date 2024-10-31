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Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»



Ice-T в недавнем интервью Classic Rock высказался насчет выборов в ЭсЭшЭй:



«Знаете, я презираю Трампа. Я считаю Трампа настоящим куском дерьма. Я думаю, что люди голосуют своими кошельками, поэтому они верят, что он потенциально положит деньги в их карманы и тому подобное. Но в прошлый раз этого не произошло.



Я думаю, самое хорошее в Трампе то, что он дал всему миру увидеть, в каком дерьме находятся Соединенные Штаты. Он дал миру увидеть, насколько расистской и скандальной является значительная часть нашей страны. Никто не может просто взглянуть на чувака и сказать, что он солидный ублюдок. У него больше гребаных уголовных преступлений, чем у всех моих друзей-преступников вместе взятых, и на нем даже нет браслета на лодыжке. Это лишь наглядно демонстрирует нам, как устроена и управляется эта страна, так что это просто дико».







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