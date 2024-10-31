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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
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Body Count

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31 окт 2024 : 		 Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»

21 окт 2024 : 		 Лидер BODY COUNT: «На противоречиях не всегда можно сделать деньги»

14 окт 2024 : 		 Новое видео BODY COUNT

20 сен 2024 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от BODY COUNT

2 авг 2024 : 		 Новое видео BODY COUNT

21 июл 2024 : 		 Новая песня BODY COUNT

1 июл 2024 : 		 BODY COUNT пригласили «кого-то необычного»

25 июн 2024 : 		 Почему лидер BODY COUNT ездит в тур с семьей?

14 июн 2024 : 		 Новое видео BODY COUNT

18 май 2024 : 		 Видео с текстом от BODY COUNT

18 июл 2023 : 		 BODY COUNT сводят альбом

3 май 2023 : 		 BODY COUNT завершили запись

11 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE хочет на новый BODY COUNT

18 окт 2022 : 		 Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года

21 фев 2022 : 		 BODY COUNT приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

25 июн 2021 : 		 BODY COUNT приступили к работе над альбомом

24 мар 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

15 мар 2021 : 		 BODY COUNT получили Грэмми

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BODY COUNT

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от BODY COUNT

24 июн 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

23 июн 2020 : 		 Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"

21 май 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от BODY COUNT Feat. THE OFFERING

28 мар 2020 : 		 Вокалист BODY COUNT о коронавирусе: «Рано или поздно, но такое бы случилось»
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Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»



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Ice-T в недавнем интервью Classic Rock высказался насчет выборов в ЭсЭшЭй:

«Знаете, я презираю Трампа. Я считаю Трампа настоящим куском дерьма. Я думаю, что люди голосуют своими кошельками, поэтому они верят, что он потенциально положит деньги в их карманы и тому подобное. Но в прошлый раз этого не произошло.

Я думаю, самое хорошее в Трампе то, что он дал всему миру увидеть, в каком дерьме находятся Соединенные Штаты. Он дал миру увидеть, насколько расистской и скандальной является значительная часть нашей страны. Никто не может просто взглянуть на чувака и сказать, что он солидный ублюдок. У него больше гребаных уголовных преступлений, чем у всех моих друзей-преступников вместе взятых, и на нем даже нет браслета на лодыжке. Это лишь наглядно демонстрирует нам, как устроена и управляется эта страна, так что это просто дико».




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31 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Свободу Властилине!

просмотров: 215

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