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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Body Count

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20 сен 2024 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от BODY COUNT

2 авг 2024 : 		 Новое видео BODY COUNT

21 июл 2024 : 		 Новая песня BODY COUNT

1 июл 2024 : 		 BODY COUNT пригласили «кого-то необычного»

25 июн 2024 : 		 Почему лидер BODY COUNT ездит в тур с семьей?

14 июн 2024 : 		 Новое видео BODY COUNT

18 май 2024 : 		 Видео с текстом от BODY COUNT

18 июл 2023 : 		 BODY COUNT сводят альбом

3 май 2023 : 		 BODY COUNT завершили запись

11 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE хочет на новый BODY COUNT

18 окт 2022 : 		 Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года

21 фев 2022 : 		 BODY COUNT приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

25 июн 2021 : 		 BODY COUNT приступили к работе над альбомом

24 мар 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

15 мар 2021 : 		 BODY COUNT получили Грэмми

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BODY COUNT

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от BODY COUNT

24 июн 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

23 июн 2020 : 		 Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"

21 май 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от BODY COUNT Feat. THE OFFERING

28 мар 2020 : 		 Вокалист BODY COUNT о коронавирусе: «Рано или поздно, но такое бы случилось»

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

22 фев 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

19 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT
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Кавер-версия PINK FLOYD от BODY COUNT



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"Comfortably Numb" feat. David Gilmour, кавер-версия хита PINK FLOYD от BODY COUNT, доступна для прослушивания ниже.

Ice T: «Для меня «Comfortably Numb» — это интроспективная песня, это признание того, что я стал старше. Я говорю молодому поколению, что у вас есть два варианта: вы можете поддерживать огонь или сдаться. Я пытаюсь осмыслить происходящее, но в то же время указываю на то, что мы все находимся в таком положении, когда нам не приходится сталкиваться с реальностью. У нас есть телевизоры с плоским экраном и попкорн, и мы можем просто сидеть и наблюдать за хаосом мира, как будто это телешоу. Он не кажется реальным, пока не появится у вашей двери. Я тоже немного приуныл — мы все такие».




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