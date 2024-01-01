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Кавер-версия PINK FLOYD от BODY COUNT
"Comfortably Numb" feat. David Gilmour, кавер-версия хита PINK FLOYD от BODY COUNT, доступна для прослушивания ниже.
Ice T: «Для меня «Comfortably Numb» — это интроспективная песня, это признание того, что я стал старше. Я говорю молодому поколению, что у вас есть два варианта: вы можете поддерживать огонь или сдаться. Я пытаюсь осмыслить происходящее, но в то же время указываю на то, что мы все находимся в таком положении, когда нам не приходится сталкиваться с реальностью. У нас есть телевизоры с плоским экраном и попкорн, и мы можем просто сидеть и наблюдать за хаосом мира, как будто это телешоу. Он не кажется реальным, пока не появится у вашей двери. Я тоже немного приуныл — мы все такие».
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