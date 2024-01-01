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Лидер BODY COUNT: «На противоречиях не всегда можно сделать деньги»



ICE-T в недавнем интервью обсудил спорную композицию 1992 года. спорная песня Считалось, что трек представляет собой жестокую фантазию о мести, в которой рассказчик использует свой «12-й калибр», чтобы «стереть в пыль некоторых копов».

На вопрос о том, был ли момент, когда во время шумихи вокруг «Cop Killer» он чувствовал себя не в своей тарелке или сомневался в том, что выпустил его, он ответил:



«Я никогда не задавал себе вопросов, но напряжение проявилось, когда они начали посылать угрозы о бомбе в адрес Warner Brothers. Я бросил камень, и это моя проблема. Но когда другие люди могут пострадать, это нервирует. Но у меня есть новости для людей: все, кто думает, что с помощью противоречий можно заработать деньги, это не так. Вы получаете много шума, но теперь вам нужны адвокаты. Так что не стоит просто говорить глупости, а потом отступать. Если вы собираетесь что-то сказать, стойте на своем».







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