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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Body Count

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21 окт 2024 : 		 Лидер BODY COUNT: «На противоречиях не всегда можно сделать деньги»

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11 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE хочет на новый BODY COUNT

18 окт 2022 : 		 Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года

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28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT
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Лидер BODY COUNT: «На противоречиях не всегда можно сделать деньги»



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ICE-T в недавнем интервью обсудил спорную композицию 1992 года. спорная песня Считалось, что трек представляет собой жестокую фантазию о мести, в которой рассказчик использует свой «12-й калибр», чтобы «стереть в пыль некоторых копов».
На вопрос о том, был ли момент, когда во время шумихи вокруг «Cop Killer» он чувствовал себя не в своей тарелке или сомневался в том, что выпустил его, он ответил:

«Я никогда не задавал себе вопросов, но напряжение проявилось, когда они начали посылать угрозы о бомбе в адрес Warner Brothers. Я бросил камень, и это моя проблема. Но когда другие люди могут пострадать, это нервирует. Но у меня есть новости для людей: все, кто думает, что с помощью противоречий можно заработать деньги, это не так. Вы получаете много шума, но теперь вам нужны адвокаты. Так что не стоит просто говорить глупости, а потом отступать. Если вы собираетесь что-то сказать, стойте на своем».




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