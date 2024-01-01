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Почему лидер BODY COUNT ездит в тур с семьей?



ICE-T в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, почему ему важно брать с собой в тур семью:



«Я бы не стал этого делать, если бы не мог заниматься этим со своей семьей на данный момент. Все по-другому. Я не буду скрывать. Когда ты молод, ты трахаешь все, что движется, просто рассекаешь по улицам. Молодой артист - это другой мир. Но когда ты становишься старше и у тебя появляется семья, становится скучно, если ты один. Ты уезжаешь из дома на пару месяцев, скучаешь по своим детям, по своей семье, поэтому возможность привести жену, возможность привести детей, возможность включить свою семью в шоу — это придает ему другой смысл. Так веселее. Я помню те старые времена, когда мне было наплевать. Ну а сейчас я просто сбавил обороты [Смеется]».







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