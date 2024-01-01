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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 126
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 50
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
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Body Count

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25 июн 2024 : 		 Почему лидер BODY COUNT ездит в тур с семьей?

14 июн 2024 : 		 Новое видео BODY COUNT

18 май 2024 : 		 Видео с текстом от BODY COUNT

18 июл 2023 : 		 BODY COUNT сводят альбом

3 май 2023 : 		 BODY COUNT завершили запись

11 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE хочет на новый BODY COUNT

18 окт 2022 : 		 Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года

21 фев 2022 : 		 BODY COUNT приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

25 июн 2021 : 		 BODY COUNT приступили к работе над альбомом

24 мар 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

15 мар 2021 : 		 BODY COUNT получили Грэмми

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BODY COUNT

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от BODY COUNT

24 июн 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

23 июн 2020 : 		 Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"

21 май 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от BODY COUNT Feat. THE OFFERING

28 мар 2020 : 		 Вокалист BODY COUNT о коронавирусе: «Рано или поздно, но такое бы случилось»

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

22 фев 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

19 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

13 янв 2020 : 		 Музыканты EVANESCENCE, HATEBREED, POWER TRIP на новом альбоме BODY COUNT

13 дек 2019 : 		 Новая песня BODY COUNT

24 сен 2019 : 		 BODY COUNT сводят альбом

11 май 2019 : 		 Фронтмен BODY COUNT всё ещё сочиняет материал для нового альбома
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Почему лидер BODY COUNT ездит в тур с семьей?



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ICE-T в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, почему ему важно брать с собой в тур семью:

«Я бы не стал этого делать, если бы не мог заниматься этим со своей семьей на данный момент. Все по-другому. Я не буду скрывать. Когда ты молод, ты трахаешь все, что движется, просто рассекаешь по улицам. Молодой артист - это другой мир. Но когда ты становишься старше и у тебя появляется семья, становится скучно, если ты один. Ты уезжаешь из дома на пару месяцев, скучаешь по своим детям, по своей семье, поэтому возможность привести жену, возможность привести детей, возможность включить свою семью в шоу — это придает ему другой смысл. Так веселее. Я помню те старые времена, когда мне было наплевать. Ну а сейчас я просто сбавил обороты [Смеется]».




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