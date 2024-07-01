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BODY COUNT пригласили «кого-то необычного»



Гитарист BODY COUNT Ernie "C" Cunnigan рассказал, что на новом альбоме будет неожиданный гость:



«Должен сказать, что у нас много гостей на альбоме. И у нас есть один неожиданный гость, который поразит всех. И он будет очень необычным. И я не имею права говорить об этом. Пройдет всего месяц [прежде чем вы узнаете, кто это]. Когда вы послушаете альбом и узнаете имя этого человека на записи, вы скажете: "Вау, это так неожиданно!"»







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