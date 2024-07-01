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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
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Body Count

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BODY COUNT пригласили «кого-то необычного»



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Гитарист BODY COUNT Ernie "C" Cunnigan рассказал, что на новом альбоме будет неожиданный гость:

«Должен сказать, что у нас много гостей на альбоме. И у нас есть один неожиданный гость, который поразит всех. И он будет очень необычным. И я не имею права говорить об этом. Пройдет всего месяц [прежде чем вы узнаете, кто это]. Когда вы послушаете альбом и узнаете имя этого человека на записи, вы скажете: "Вау, это так неожиданно!"»




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1 июл 2024
Орион
Чёрт, кого же они пригласили, и как же будет звучать эта песня с этим "необычным" гостем?
1 июл 2024
Starbreaker
Рик Эстли!

просмотров: 187

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