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MIKE TERRANA на новом альбоме GAIA EPICUS
GAIA EPICUS объявили о том, что Mike Terrana (Tarja, Rage, Axel Rudi Pell, Vision Divine) принял участие в записи нового альбома "Seventh Rising".
Thomas Chr. Hansen: «Мне очень приятно сообщить, что Mike Terrana принял участие в записи нового альбома. Он проделал отличную работу над тем, чтобы придать этой музыке жизнь. Мне также приятно сообщить, что Tim "Ripper" Owens (Judas Priest, Iced Earth) записал гостевые партии в композиции "Gods Of Metal".
В ближайшие недели мы начнем сведение нового диска. Я надеюсь на заключение контракта с серьёзным лейблом, так что если кто-то заинтересован, свяжитесь со мной. Если никаких контрактов заключено не будет, альбом будет выпущен собственными силами на Epicus Records».
Трек-лист:
“Like A Phoenix”
“Rising”
“Nothing To Lose”
“From Ashes To Fire”
“The Dream”
“Invisible Enemy”
“Dr. Madman”
“Number One”
“Gods Of Metal”
“We Are The Ones”
“Eye Of RA”
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