сегодня



MIKE TERRANA на новом альбоме GAIA EPICUS



GAIA EPICUS объявили о том, что Mike Terrana (Tarja, Rage, Axel Rudi Pell, Vision Divine) принял участие в записи нового альбома "Seventh Rising".



Thomas Chr. Hansen: «Мне очень приятно сообщить, что Mike Terrana принял участие в записи нового альбома. Он проделал отличную работу над тем, чтобы придать этой музыке жизнь. Мне также приятно сообщить, что Tim "Ripper" Owens (Judas Priest, Iced Earth) записал гостевые партии в композиции "Gods Of Metal".



В ближайшие недели мы начнем сведение нового диска. Я надеюсь на заключение контракта с серьёзным лейблом, так что если кто-то заинтересован, свяжитесь со мной. Если никаких контрактов заключено не будет, альбом будет выпущен собственными силами на Epicus Records».



Трек-лист:



“Like A Phoenix”

“Rising”

“Nothing To Lose”

“From Ashes To Fire”

“The Dream”

“Invisible Enemy”

“Dr. Madman”

“Number One”

“Gods Of Metal”

“We Are The Ones”

“Eye Of RA”







+0 -0



просмотров: 213