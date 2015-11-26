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Gaia Epicus

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8 июн 2021 : 		 Обучающее видео от GAIA EPICUS

6 апр 2021 : 		 Переиздание GAIA EPICUS выйдет весной

7 дек 2020 : 		 Семплы новых песен GAIA EPICUS

3 ноя 2020 : 		 Карантинное видео GAIA EPICUS

18 окт 2020 : 		 Tim "Ripper" Owens в новом треке GAIA EPICUS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THIN LIZZY от GAIA EPICUS

7 сен 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GAIA EPICUS

24 авг 2020 : 		 Кавер-версия MODERN ENGLISH от GAIA EPICUS

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DIO от GAIA EPICUS

5 июл 2020 : 		 MIKE TERRANA на новом альбоме GAIA EPICUS

20 июн 2020 : 		 Кавер-версия MEGADETH от GAIA EPICUS

26 апр 2020 : 		 Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

30 июл 2018 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в этом году

17 авг 2015 : 		 Вокалист GAIA EPICUS выпустил сольный альбом

4 фев 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

6 окт 2014 : 		 GAIA EPICUS начали сбор средств

14 авг 2012 : 		 Новое видео GAIA EPICUS

28 авг 2011 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в ноябре

23 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома GAIA EPICUS

10 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

6 янв 2010 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет весной

24 фев 2009 : 		 GAIA EPICUS объявили название нового альбома

9 май 2008 : 		 Два первых альбома GAIA EPICUS в сети

4 апр 2008 : 		 Клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a и гитарист TREASURE LAND на новом альбоме GAIA EPICUS

31 дек 2007 : 		 Объявлены имена гостевых музыкантов на новом альбоме GAIA EPICUS

25 ноя 2007 : 		 Лимитированное издание "Victory"от GAIA EPICUS
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Обучающее видео от GAIA EPICUS



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GAIA EPICUS опубликовали видео, в котором Thomas Chr. Hansen демонстрирует исполнение композиции 'Hand Of Fate', в оригинале вошедшей в альбом 2005 года Symphony Of Glory.

GAIA EPICUS Posts "Hand Of Fate" Guitar Playthrough Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


8 июн 2021, 22:56		не смешно даже....н даааа...стыдно должно быть за такую игру


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