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*DEEP PURPLE в чартах 160
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 63
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*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 44
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Gaia Epicus

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24 авг 2020 : 		 Кавер-версия MODERN ENGLISH от GAIA EPICUS

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DIO от GAIA EPICUS

5 июл 2020 : 		 MIKE TERRANA на новом альбоме GAIA EPICUS

20 июн 2020 : 		 Кавер-версия MEGADETH от GAIA EPICUS

26 апр 2020 : 		 Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

30 июл 2018 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в этом году

17 авг 2015 : 		 Вокалист GAIA EPICUS выпустил сольный альбом

4 фев 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

6 окт 2014 : 		 GAIA EPICUS начали сбор средств

14 авг 2012 : 		 Новое видео GAIA EPICUS

28 авг 2011 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в ноябре

23 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома GAIA EPICUS

10 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

6 янв 2010 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет весной

24 фев 2009 : 		 GAIA EPICUS объявили название нового альбома

9 май 2008 : 		 Два первых альбома GAIA EPICUS в сети

4 апр 2008 : 		 Клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a и гитарист TREASURE LAND на новом альбоме GAIA EPICUS

31 дек 2007 : 		 Объявлены имена гостевых музыкантов на новом альбоме GAIA EPICUS

25 ноя 2007 : 		 Лимитированное издание "Victory"от GAIA EPICUS

2 окт 2007 : 		 GAIA EPICUS работают над новыми треками

18 дек 2006 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет на собственном лейбле группы

20 авг 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома GAIA EPICUS

3 авг 2006 : 		 Сэмплы нового альбома GAIA EPICUS в сети

19 апр 2006 : 		 GAIA EPICUS приступают к записи альбома в июле

28 сен 2004 : 		 GAIA EPICUS готовится к выпуску второго альбома
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|||| сегодня

Кавер-версия MODERN ENGLISH от GAIA EPICUS



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GAIA EPICUS опубликовали кавер-версию хита MODERN ENGLISH "I Melt With You" — её можно послушать ниже.

GAIA EPICUS Release Cover Of MODERN ENGLISH Hit



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