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GAIA EPICUS всё



GAIA EPICUS опубликовали следующее сообщение:



«GAIA EPICUS завершает свой путь. Это было долгое и извилистое путешествие в течение последних 20 лет, наполненное прекрасными воспоминаниями и не вызывающее сожалений. На самом деле я основал группу в 1992 году, так что можно сказать, что в общей сложности прошло 29 лет без перерывов, но GAIA EPICUS существует с 2001 года. Первый альбом был выпущен в 2003 году, так что осталось всего два года до 20-летия дебютного альбома SATRAP. С тяжелым сердцем я принял решение завершить столь длительный проект. Причина этого — не драматизм, а то, о чем я размышлял в течение долгого времени, и теперь я принял решение. Группа или проект, если хотите (так как за последние 10 лет он превратился в проект), не собирается заканчиваться сразу же, на самом деле я использую следующие 1-2 года, чтобы медленно довести дело до конца.



За последние 20 лет я вложил так много времени и денег в этот проект, и почти все, чего достигла GAIA EPICUS, было исключительно благодаря мне. Я, конечно, безмерно благодарен всем прекрасным музыкантам, которые участвовали в создании моей музыки на альбомах и концертах, я не смог бы сделать этого без вашей помощи. Я много работал и потратил много денег, которые я не мог себе позволить, пытаясь продвинуть GAIA EPICUS как можно дальше, но все же мне не удалось достичь БОЛЬШИХ людских масс, необходимых для того, чтобы раскрутить группу. И когда даже металл/рок пресса и фестивали в моей родной Норвегии не хотят поддерживать тебя (за некоторыми исключениями, конечно), а все вложенные деньги всегда дают тебе только красные показатели, то тогда трудно двигаться вперед.



Вы можете сказать, что это потому, что никому не нравится GAIA EPICUS?! или были только дерьмовые рецензии и т.д... Но факты говорят сами за себя. 7 альбомов и практически исключительно отличные рецензии, от средней до высокой оценки, и большинство из них близки к высокой. Насколько я знаю и читал, на каждый альбом было всего 3-4 плохих рецензии, а остальные были отличными. Проблема в том, что когда у вас нет больших денег на раскрутку, или большого лейбла, который может вас раскрутить, или большой аудитории в социальной сети, которая будет вас любить, комментировать, делиться и следить за вами, тогда очень трудно пробиться. Кроме того, на большинстве концертов и туров у нас была хорошая явка людей, даже когда мы выступали в местах, где мы раньше не были и где люди могли вообще не слышать о GAIA EPICUS(Мы также играли для очень небольшого количества людей, но все равно выкладывались на все 100%).



За все эти годы я видел так много групп, которые приходили и уходили, выпуская от 1 до 3 альбомов, а затем они просто исчезали навсегда. Поэтому, если вы так долго поддерживали группу/проект, выпустили 7 альбомов с почти одними отличными отзывами, я бы подумал, что вы должны получить больше уважения и поддержки.



Я могу показаться озлобленным человеком или немного плаксивой сукой, но уверяю вас, что это не так, я на самом деле очень горжусь тем, чего мне удалось достичь до сих пор. Все альбомы, работа с такими замечательными музыкантами, выступления на концертах и организация туров, в которых моя группа несколько раз выезжала на гастроли — я всем этим очень горжусь.



Планы на будущее? GAIA EPICUS завершит свой путь в ближайшие два года, но до этого у меня есть несколько перспективных замыслов, над которыми я работаю. Прежде всего, я хочу упомянуть о двух краудфандинговых кампаниях, которые я только что начал, а именно о выпуске альбомов ALPHA & OMEGA и DARK SECRETS на CD. Эти кампании будут продолжаться по плану, и, надеюсь, мы сможем воплотить их в жизнь. И еще я хотел бы упомянуть, что я работаю над проектом последнего альбома GAIA EPICUS, и это, конечно же, будет альбом номер восемь. Также я хотел бы провести еще несколько концертов GAIA EPICUS прежде чем все закончится, так что если возможности появятся и люди поддержат мои кампании, мы сможем создать еще несколько хороших памятных моментов вместе с GAIA EPICUS!



Музыка — одна из моих многочисленных страстей, и я не планирую прекращать играть, так что есть вероятность, что вы услышите от меня еще много всего, но это не будет пауэр-металл. Я надеюсь, что вы захотите и дальше следовать за мной в моих новых приключениях.



Я хотел бы поблагодарить следующих музыкантов за их вклад в Gaia Epicus: Joakim "Jokke" Kjelstad, Hans Åge Holmen, Ole Alexander Myrholt, Mikael Duna, Yngve Hanssen, Morty Black, Alessandro Elide, Lukky Sparxx, Mike Terrana, Tim Ripper Owens, Michael T. Ross, Roland Grapow, Dominique Leurquin, Jonas Hörnqvist, Andreas Olsson, Michael Troy, Fabrizio S Muratori, Ola Halén, Cathrine Solhaug Storli, Lars A R Larsen, Jan Thore Grefstad, Isabell Øversveen, Alfred Fridhagen, Mathias Hemmingby, Christer Harøy, Jack Roger Olsen, Magnus Tveiten, Amy Slootweg, Ann-Kristin Bjørby, Lasse Jensen, Kristian Nergård, Kristoffer Øyen, John Erik Andersen, Maria Kristin Sørensen, Thomas Stokkan, Bård Kolstad, Andreas Nergård, Tom Andersen. Если я упустил какие-то имена, мне очень жаль, но вы знаете, кто вы, поэтому спасибо вам — это все очень значимо для меня.



А также всем, кто помогал или играл со мной в ранние годы, вы все крутые и спасибо за ваш вклад.



GAIA EPICUS на самом деле продала много тысяч альбомов, верите вы в это или нет! Поэтому я также хочу поблагодарить всех, кто их покупал или слушал музыку на потоковых площадках. Несмотря на то, что GAIA EPICUS прекращает свое существование, музыка будет жить вечно, и я надеюсь, что вы будете продолжать слушать ее и в будущем. Спасибо всем, кто приходил на наши концерты и, наконец, тем, кто следил за группой с самого начала. Миллион благодарностей!



Так что в ближайшие 1-2 года я надеюсь, что вы все еще продолжите следить за мной, продолжите покупать альбомы, поддержите меня на последнем альбоме GAIA EPICUS, и что я увижу вас где-нибудь на концерте. В 2023 году могущественный волшебник уйдет на пенсию, но музыка будет продолжать НАДИРАТЬ ПОПКИ!



С любовью,

Thomas Chr. Hansen»







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