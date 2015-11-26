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Обучающее видео от GAIA EPICUS



GAIA EPICUS опубликовали видео, в котором Thomas Chr. Hansen демонстрирует исполнение композиции "Keepers Of Time', в оригинале вошедшей в альбом "Satrap" 2003 года.

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