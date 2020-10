сегодня



Tim "Ripper" Owens в новом треке GAIA EPICUS



"Gods Of Metal", новая песня группы GAIA EPICUS, записанная при участии Tim'a "Ripper" Owens'a доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Seventh Rising, выход которого запланирован на этот год:



“Like A Phoenix”

“Rising”

“Nothing To Lose”

“From Ashes To Fire”

“The Dream”

“Invisible Enemy”

“Dr. Madman”

“Number One”

“Gods Of Metal”

“We Are The Ones”

“Eye Of RA”







+0 -0



просмотров: 99