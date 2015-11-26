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Gaia Epicus

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18 окт 2020 : 		 Tim "Ripper" Owens в новом треке GAIA EPICUS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THIN LIZZY от GAIA EPICUS

7 сен 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GAIA EPICUS

24 авг 2020 : 		 Кавер-версия MODERN ENGLISH от GAIA EPICUS

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DIO от GAIA EPICUS

5 июл 2020 : 		 MIKE TERRANA на новом альбоме GAIA EPICUS

20 июн 2020 : 		 Кавер-версия MEGADETH от GAIA EPICUS

26 апр 2020 : 		 Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

30 июл 2018 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в этом году

17 авг 2015 : 		 Вокалист GAIA EPICUS выпустил сольный альбом

4 фев 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

6 окт 2014 : 		 GAIA EPICUS начали сбор средств

14 авг 2012 : 		 Новое видео GAIA EPICUS

28 авг 2011 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в ноябре

23 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома GAIA EPICUS

10 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS

6 янв 2010 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет весной

24 фев 2009 : 		 GAIA EPICUS объявили название нового альбома

9 май 2008 : 		 Два первых альбома GAIA EPICUS в сети

4 апр 2008 : 		 Клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a и гитарист TREASURE LAND на новом альбоме GAIA EPICUS

31 дек 2007 : 		 Объявлены имена гостевых музыкантов на новом альбоме GAIA EPICUS

25 ноя 2007 : 		 Лимитированное издание "Victory"от GAIA EPICUS

2 окт 2007 : 		 GAIA EPICUS работают над новыми треками

18 дек 2006 : 		 Новый альбом GAIA EPICUS выйдет на собственном лейбле группы

20 авг 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома GAIA EPICUS

3 авг 2006 : 		 Сэмплы нового альбома GAIA EPICUS в сети
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Tim "Ripper" Owens в новом треке GAIA EPICUS



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"Gods Of Metal", новая песня группы GAIA EPICUS, записанная при участии Tim'a "Ripper" Owens'a доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Seventh Rising, выход которого запланирован на этот год:

“Like A Phoenix”
“Rising”
“Nothing To Lose”
“From Ashes To Fire”
“The Dream”
“Invisible Enemy”
“Dr. Madman”
“Number One”
“Gods Of Metal”
“We Are The Ones”
“Eye Of RA”

GAIA EPICUS Release New Single "Gods Of Metal" Feat. TIM "RIPPER" OWENS; Audio Streaming



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