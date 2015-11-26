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все новости группы
Gaia Epicus
Норвегия
Melodic Metal
Power Metal
http://www.gaia-epicus.com
Myspace:
http://www.myspace.com/gaiaepicus
Facebook:
http://www.facebook.com/gaiaepicus
16 авг 2020
:
Кавер-версия DIO от GAIA EPICUS
5 июл 2020
:
MIKE TERRANA на новом альбоме GAIA EPICUS
20 июн 2020
:
Кавер-версия MEGADETH от GAIA EPICUS
26 апр 2020
:
Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS
30 июл 2018
:
Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в этом году
17 авг 2015
:
Вокалист GAIA EPICUS выпустил сольный альбом
4 фев 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома GAIA EPICUS
6 окт 2014
:
GAIA EPICUS начали сбор средств
14 авг 2012
:
Новое видео GAIA EPICUS
28 авг 2011
:
Новый альбом GAIA EPICUS выйдет в ноябре
23 мар 2010
:
Обложка нового альбома GAIA EPICUS
10 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома GAIA EPICUS
6 янв 2010
:
Новый альбом GAIA EPICUS выйдет весной
24 фев 2009
:
GAIA EPICUS объявили название нового альбома
9 май 2008
:
Два первых альбома GAIA EPICUS в сети
4 апр 2008
:
Клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a и гитарист TREASURE LAND на новом альбоме GAIA EPICUS
31 дек 2007
:
Объявлены имена гостевых музыкантов на новом альбоме GAIA EPICUS
25 ноя 2007
:
Лимитированное издание "Victory"от GAIA EPICUS
2 окт 2007
:
GAIA EPICUS работают над новыми треками
18 дек 2006
:
Новый альбом GAIA EPICUS выйдет на собственном лейбле группы
20 авг 2006
:
Опубликована обложка нового альбома GAIA EPICUS
3 авг 2006
:
Сэмплы нового альбома GAIA EPICUS в сети
19 апр 2006
:
GAIA EPICUS приступают к записи альбома в июле
28 сен 2004
:
GAIA EPICUS готовится к выпуску второго альбома
сегодня
Кавер-версия DIO от
GAIA EPICUS
GAIA EPICUS опубликовали собственное прочтение классического трека DIO "Holy Diver".
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).