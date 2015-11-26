Переиздание GAIA EPICUS выйдет весной

Epicus Records заключили соглашение с Pure Steel Records, на котором весной состоится выход переиздания альбома GAIA EPICUS "Seventh Rising" с дополнительным треком:
"Like A Phoenix"
"Rising"
"Nothing To Lose"
"From Ashes To Fire"
"The Dream"
"Invisible Enemy"
"Dr. Madman"
"Number One"
"Gods Of Metal"
"We Are The Ones"
"Eye Of RA"
"Jailbreak" (Thin Lizzy cover) - Bonus track
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