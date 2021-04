сегодня



Переиздание GAIA EPICUS выйдет весной



Epicus Records заключили соглашение с Pure Steel Records, на котором весной состоится выход переиздания альбома GAIA EPICUS "Seventh Rising" с дополнительным треком:



"Like A Phoenix"

"Rising"

"Nothing To Lose"

"From Ashes To Fire"

"The Dream"

"Invisible Enemy"

"Dr. Madman"

"Number One"

"Gods Of Metal"

"We Are The Ones"

"Eye Of RA"

"Jailbreak" (Thin Lizzy cover) - Bonus track







