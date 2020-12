Семплы новых песен GAIA EPICUS

сегодня



GAIA EPICUS опубликовали ролик, включающий семплы всех песен из нового альбома "Seventh Rising":



“Like A Phoenix”

“Rising”

“Nothing To Lose”

“From Ashes To Fire”

“The Dream”

“Invisible Enemy”

“Dr. Madman”

“Number One”

“Gods Of Metal”

“We Are The Ones”

“Eye Of RA” http://www.gaia-epicus.com







