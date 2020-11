сегодня



Карантинное видео GAIA EPICUS



GAIA EPICUS опубликовали карантинное видео на трек "Invisible Enemy" из предстоящего альбома "Seventh Rising".



Трек-лист:



“Like A Phoenix”

“Rising”

“Nothing To Lose”

“From Ashes To Fire”

“The Dream”

“Invisible Enemy”

“Dr. Madman”

“Number One”

“Gods Of Metal”

“We Are The Ones”

“Eye Of RA”







