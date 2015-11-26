Концертное видео SEPTICFLESH

Тридцать первого июля на Season Of Mist состоится выход нового Вlue-ray/DVD-релиза от SEPTICFLESH, получившего название "Infernus Sinfonica MMXIX". Основой для релиза стала запись концерта в феврале 2019 года на аншлаговом выступлении в Metropolitan Theater, Мехико.
Трек-лист:
01. Intro
02. Portrait Of A Headless Man
03. Martyr
04. Prototype
05. The Pyramid God
06. The Enemy Of Truth
07. Communion
08. The Vampire From Nazareth
09. Dogma Of Prometheus
10. Lovecraft's Death
11. Dante's Inferno
12. Persepolis
13. A Great Mass Of Death
14. Anubis
15. Dark Art
Фрагмент из этого релиза, видео на "The Vampire From Nazareth", доступно для просмотра ниже.
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