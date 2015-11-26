Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 42
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 25
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 19
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 15
[= ||| все новости группы



*

Septicflesh

*



17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре

2 апр 2015 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

16 дек 2014 : 		 Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH

29 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

7 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

16 апр 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

1 апр 2014 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в июне

30 янв 2014 : 		 SEPTICFLESH завершили запись

10 окт 2013 : 		 SEPTICFLESH начали запись

29 июл 2013 : 		 Переиздание "Ophidian Wheel" SEPTICFLESH выйдет в октябре

22 ноя 2012 : 		 Обложка переиздания первого альбома SEPTICFLESH

16 окт 2012 : 		 Ранние альбомы SEPTICFLESH будут переизданы

12 апр 2012 : 		 SEPTICFLESH на PROSTHETIC RECORDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео SEPTICFLESH



*
zoom
*
* *
Тридцать первого июля на Season Of Mist состоится выход нового Вlue-ray/DVD-релиза от SEPTICFLESH, получившего название "Infernus Sinfonica MMXIX". Основой для релиза стала запись концерта в феврале 2019 года на аншлаговом выступлении в Metropolitan Theater, Мехико.

Трек-лист:

01. Intro

02. Portrait Of A Headless Man

03. Martyr

04. Prototype

05. The Pyramid God

06. The Enemy Of Truth

07. Communion

08. The Vampire From Nazareth

09. Dogma Of Prometheus

10. Lovecraft's Death

11. Dante's Inferno

12. Persepolis

13. A Great Mass Of Death

14. Anubis

15. Dark Art

Фрагмент из этого релиза, видео на "The Vampire From Nazareth", доступно для просмотра ниже.

SEPTICFLESH Launch Official Live Video For "The Vampire From Nazareth"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 121

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом