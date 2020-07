сегодня



Концертное видео SEPTICFLESH



Тридцать первого июля на Season Of Mist состоится выход нового Вlue-ray/DVD-релиза от SEPTICFLESH, получившего название "Infernus Sinfonica MMXIX". Основой для релиза стала запись концерта в феврале 2019 года на аншлаговом выступлении в Metropolitan Theater, Мехико.



Трек-лист:



01. Intro



02. Portrait Of A Headless Man



03. Martyr



04. Prototype



05. The Pyramid God



06. The Enemy Of Truth



07. Communion



08. The Vampire From Nazareth



09. Dogma Of Prometheus



10. Lovecraft's Death



11. Dante's Inferno



12. Persepolis



13. A Great Mass Of Death



14. Anubis



15. Dark Art



Фрагмент из этого релиза, видео на "The Vampire From Nazareth", доступно для просмотра ниже.







