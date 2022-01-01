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*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 13
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Septicflesh

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4 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

23 окт 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись детского хора

3 сен 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись ударных

20 авг 2020 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021

17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре

2 апр 2015 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

16 дек 2014 : 		 Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH

29 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

7 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

16 апр 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

1 апр 2014 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в июне

30 янв 2014 : 		 SEPTICFLESH завершили запись

10 окт 2013 : 		 SEPTICFLESH начали запись
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Новое видео SEPTICFLESH



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"Hierophant", новое видео SEPTICFLESH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Modern Primitive".

Трек-лист:

1. The Collector
2. Hierophant
3. Self-Eater
4. Neuromancer
5. Coming Storm
6. A Desert Throne
7. Modern Primitives
8. Psychohistory
9. A Dreadful Muse




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