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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 55
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 29
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Septicflesh

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19 июн 2024 : 		 SEPTICFLESH выступят с оркестром

8 апр 2023 : 		 Вышел новый ЕР SEPTICFLESH

20 май 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

25 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

4 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

23 окт 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись детского хора

3 сен 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись ударных

20 авг 2020 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021

17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре

2 апр 2015 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

16 дек 2014 : 		 Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH

29 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH
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SEPTICFLESH выступят с оркестром



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SEPTICFLESH опубликовали следующее сообщение:

«Наконец-то пришло время привезти в Грецию полноценный симфонический/металлический концерт SepticFlesh в самом культовом месте мира — знаменитом Odeon of Herodes Atticus на афинском Акрополе! Вместе с группой на сцене под звездным небом 28 сентября 2024 года выступит Афинский государственный оркестр с дирижером Коеном Шутсом»

SEPTICFLESH Announce Symphonic Orchestra Led Metal Concert Live Under The Acropolis Of Athens




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19 июн 2024
Corpsegrinder04
Одна из любимых групп. Но последние два альбома на спад пошли. Топчутся на месте уже 10 лет. И говно это симфоническое для дедушек не катит уже. Лучше бы качественным ремастером первых альбомов занялись. А то на дисках все переиздания купил с 94 по 98, разницы кроме дебютника - в звуке не услышал. Только Сетовские чмошные обложки однотипные на смену интересным первоначальным пришли.
С другой стороны французская фирма в 2016-м Revolution DNA 99-го года с в коем то веке с крутой новой обложкой и двумя интересными бонусами была интересная. Могут же если захотят.

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