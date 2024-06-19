SEPTICFLESH выступят с оркестром

«Наконец-то пришло время привезти в Грецию полноценный симфонический/металлический концерт SepticFlesh в самом культовом месте мира — знаменитом Odeon of Herodes Atticus на афинском Акрополе! Вместе с группой на сцене под звездным небом 28 сентября 2024 года выступит Афинский государственный оркестр с дирижером Коеном Шутсом»
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