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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 97
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 20
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Septicflesh

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29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPTICFLESH

19 июн 2024 : 		 SEPTICFLESH выступят с оркестром

8 апр 2023 : 		 Вышел новый ЕР SEPTICFLESH

20 май 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

25 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

4 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

23 окт 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись детского хора

3 сен 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись ударных

20 авг 2020 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021

17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре

2 апр 2015 : 		 Новое видео SEPTICFLESH
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Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH



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Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

SEPTICFLESH Live At Bloodstock 2024; Pro-Shot Video Of Full Performance Now Streaming




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