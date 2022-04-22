сегодня



Видео с текстом от SEPTICFLESH



A Desert Throne, официальное видео с текстом SEPTICFLESH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Modern Primitive".



Трек-лист:



1. The Collector

2. Hierophant

3. Self-Eater

4. Neuromancer

5. Coming Storm

6. A Desert Throne

7. Modern Primitives

8. Psychohistory

9. A Dreadful Muse http://www.septicflesh.com







+1 -1



( 1 ) просмотров: 577

