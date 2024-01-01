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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
JOE LYNN TURNER çàïèñàëñÿ ñ ãðóïïîé ÊÍßZZ
55
Áàñèñò SYSTEM OF A DOWN: «Íþ-ìåòàëë — ýòî íå ñòèëü, ýòî ýïîõ...
44
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36
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21
CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH áûë ïðàâ — Spotify óáèâàåò ìóç...
19
Áàðàáàíùèê PANTERA: «Âèííè ìíîãî ðàç ãîâîðèë ìíå, ÷òî âçÿë ý...
14
Òðåéëåð íîâîãî ðåëèçà STATUS QUO
11
SABATON â èãðå
10
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FEAR FACTORY
9
BOB DAISLEY íå óäèâëåí, ÷òî åãî çàáûë OZZY OSBOURNE
8
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
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Death
Doom
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Electro
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Jazz
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Symphonic
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Thrash
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Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
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JOE LYNN TURNER çàïèñàëñÿ ñ ãðóïïîé ÊÍßZZ
55
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21
CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH áûë ïðàâ — Spotify óáèâàåò ìóç...
19
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Septicflesh
Ãðåöèÿ
Death Metal
http://www.septicflesh.com
Myspace:
http://www.myspace.com/septicfleshband
Facebook:
https://www.facebook.com/septicfleshband
26 íîÿ 2024
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH
19 èþí 2024
:
SEPTICFLESH âûñòóïÿò ñ îðêåñòðîì
8 àïð 2023
:
Âûøåë íîâûé ÅÐ SEPTICFLESH
20 ìàé 2022
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH
22 àïð 2022
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH
25 ìàð 2022
:
Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH
4 ìàð 2022
:
Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH
23 îêò 2020
:
SEPTICFLESH çàâåðøèëè çàïèñü äåòñêîãî õîðà
3 ñåí 2020
:
SEPTICFLESH çàâåðøèëè çàïèñü óäàðíûõ
20 àâã 2020
:
Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH âûéäåò â 2021
17 èþë 2020
:
Êîíöåðòíîå âèäåî SEPTICFLESH
2 èþí 2020
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH
21 ìàé 2020
:
SEPTICFLESH âûïóñêàþò êîíöåðòíûé ðåëèç
20 àâã 2019
:
Âûøåë áîêñ-ñåò SEPTICFLESH
7 ôåâ 2019
:
SEPTICFLESH ñíÿëè âûñòóïëåíèå â Ìåêñèêå äëÿ DVD
30 àâã 2018
:
Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH âûéäåò â 2019 ãîäó
7 ÿíâ 2018
:
SEPTICFLESH îïóáëèêîâàëè íîâîå âèäåî 'Martyr'
2 ñåí 2017
:
Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH
1 ñåí 2017
:
Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
10 àâã 2017
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH
14 èþë 2017
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH
15 èþí 2017
:
Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH âûéäåò îñåíüþ
7 èþí 2016
:
SEPTICFLESH ïðèñòóïèëè ê ñî÷èíåíèþ íîâîãî àëüáîìà
20 àâã 2015
:
SEPTICFLESH, MOONSPELL î ïðîäåëêàõ â òóðå
2 àïð 2015
:
Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH
16 äåê 2014
:
Áûâøèé óäàðíèê DECAPITATED ïðèñîåäèíèëñÿ ê SEPTICFLESH
29 ìàé 2014
:
Íîâàÿ ïåñíÿ SEPTICFLESH
7 ìàé 2014
:
Íîâàÿ ïåñíÿ SEPTICFLESH
16 àïð 2014
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Íîâàÿ ïåñíÿ SEPTICFLESH
1 àïð 2014
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Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH âûéäåò â èþíå
30 ÿíâ 2014
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SEPTICFLESH çàâåðøèëè çàïèñü
10 îêò 2013
:
SEPTICFLESH íà÷àëè çàïèñü
29 èþë 2013
:
Ïåðåèçäàíèå "Ophidian Wheel" SEPTICFLESH âûéäåò â îêòÿáðå
22 íîÿ 2012
:
Îáëîæêà ïåðåèçäàíèÿ ïåðâîãî àëüáîìà SEPTICFLESH
16 îêò 2012
:
Ðàííèå àëüáîìû SEPTICFLESH áóäóò ïåðåèçäàíû
12 àïð 2012
:
SEPTICFLESH íà PROSTHETIC RECORDS
15 àïð 2011
:
Íîâàÿ ïåñíÿ SEPTICFLESH
6 àïð 2011
:
Îáëîæêà ëèìèòèðîâàííîãî èçäàíèÿ SEPTICFLESH
12 ìàð 2011
:
Òèçåð íîâîãî àëüáîìà SEPTICFLESH
4 ìàð 2011
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SEPTICFLESH âûñòóïÿò ñ îðèãèíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè íà ôðàíöóçñêîì ôåñòèâàëå
17 ôåâ 2011
:
Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà SEPTICFLESH
10 ôåâ 2011
:
Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà SEPTICFLESH
2 ôåâ 2011
:
Íîâàÿ ïåñíÿ SEPTICFLESH
11 ÿíâ 2011
:
Íàçâàíèå íîâîãî àëüáîìà SEPTICFLESH
15 äåê 2010
:
Ñåìïë íîâîé ïåñíè SEPTICFLESH
6 íîÿ 2010
:
Christos Antoniou (SEPTICFLESH) î ñâîåì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ MODERN-E-QUARTET
4 íîÿ 2010
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SEPTICFLESH çàâåðøèëè çàïèñü àëüáîìà
16 èþë 2010
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SEPTICFLESH î íîâîì äèñêå
27 èþí 2010
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Íîâûé àëüáîì SEPTIC FLESH âûéäåò â 2011
17 àïð 2010
:
SEPTICFLESH ðàáîòàþò íàä íîâûì ìàòåðèàëîì
2 äåê 2009
:
Àëüáîì SEPTICFLESH "Communion" âûøåë íà âèíèëå
11 ñåí 2009
:
SEPTICFLESH ðàáîòàþò íàä íîâûì ìàòåðèàëîì
20 ìàð 2009
:
Ñîñòàâü ñâîé âàðèàíò ñåò-ëèñòà êîíöåðòà SEPTICFLESH!
8 äåê 2008
:
SEPTIC FLESH âûñòóïÿò íà ôåñòèâàëå ×àéêà â 2009 ãîäó
11 ôåâ 2008
:
SEPTICFLESH: íîâàÿ ïåñíÿ â ñåòè
16 îêò 2002
:
Íîâûé àëüáîì ó SEPTICFLESH
26 íîÿ 2024
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ Bloodstock Open Air 2024, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå.
+2
-1
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 205
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
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Ëèòåðàòóðà
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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
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