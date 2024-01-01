Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
ÑÎÁÛÒÈß
Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
ÌÓÇÛÊÀ
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Ãðàôèêà
ÎÁÙÅÍÈÅ
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû

LOGIN
Íîâîñòè
*JOE LYNN TURNER çàïèñàëñÿ ñ ãðóïïîé ÊÍßZZ 55
*Áàñèñò SYSTEM OF A DOWN: «Íþ-ìåòàëë — ýòî íå ñòèëü, ýòî ýïîõ... 44
*Âîêàëèñò LIFE OF AGONY, ñòàâøèé âîêàëèñòêîé, âíîâü ðåøèë ñòà... 36
*Àâòîãðàô-ñåññèÿ ãèòàðèñòà MY DYING BRIDE â Ìîñêâå 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH áûë ïðàâ — Spotify óáèâàåò ìóç... 19
*Áàðàáàíùèê PANTERA: «Âèííè ìíîãî ðàç ãîâîðèë ìíå, ÷òî âçÿë ý... 14
*Òðåéëåð íîâîãî ðåëèçà STATUS QUO 11
*SABATON â èãðå 10
*Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FEAR FACTORY 9
*BOB DAISLEY íå óäèâëåí, ÷òî åãî çàáûë OZZY OSBOURNE 8
Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER çàïèñàëñÿ ñ ãðóïïîé ÊÍßZZ 55
*Áàñèñò SYSTEM OF A DOWN: «Íþ-ìåòàëë — ýòî íå ñòèëü, ýòî ýïîõ... 44
*Âîêàëèñò LIFE OF AGONY, ñòàâøèé âîêàëèñòêîé, âíîâü ðåøèë ñòà... 36
*Àâòîãðàô-ñåññèÿ ãèòàðèñòà MY DYING BRIDE â Ìîñêâå 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH áûë ïðàâ — Spotify óáèâàåò ìóç... 19
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

Septicflesh

*



26 íîÿ 2024 : 		 Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH

19 èþí 2024 : 		 SEPTICFLESH âûñòóïÿò ñ îðêåñòðîì

8 àïð 2023 : 		 Âûøåë íîâûé ÅÐ SEPTICFLESH

20 ìàé 2022 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH

22 àïð 2022 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH

25 ìàð 2022 : 		 Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH

4 ìàð 2022 : 		 Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH

23 îêò 2020 : 		 SEPTICFLESH çàâåðøèëè çàïèñü äåòñêîãî õîðà

3 ñåí 2020 : 		 SEPTICFLESH çàâåðøèëè çàïèñü óäàðíûõ

20 àâã 2020 : 		 Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH âûéäåò â 2021

17 èþë 2020 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî SEPTICFLESH

2 èþí 2020 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH

21 ìàé 2020 : 		 SEPTICFLESH âûïóñêàþò êîíöåðòíûé ðåëèç

20 àâã 2019 : 		 Âûøåë áîêñ-ñåò SEPTICFLESH

7 ôåâ 2019 : 		 SEPTICFLESH ñíÿëè âûñòóïëåíèå â Ìåêñèêå äëÿ DVD

30 àâã 2018 : 		 Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH âûéäåò â 2019 ãîäó

7 ÿíâ 2018 : 		 SEPTICFLESH îïóáëèêîâàëè íîâîå âèäåî 'Martyr'

2 ñåí 2017 : 		 Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH

1 ñåí 2017 : 		 Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ

10 àâã 2017 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH

14 èþë 2017 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò SEPTICFLESH

15 èþí 2017 : 		 Íîâûé àëüáîì SEPTICFLESH âûéäåò îñåíüþ

7 èþí 2016 : 		 SEPTICFLESH ïðèñòóïèëè ê ñî÷èíåíèþ íîâîãî àëüáîìà

20 àâã 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL î ïðîäåëêàõ â òóðå

2 àïð 2015 : 		 Íîâîå âèäåî SEPTICFLESH

16 äåê 2014 : 		 Áûâøèé óäàðíèê DECAPITATED ïðèñîåäèíèëñÿ ê SEPTICFLESH
Ïîêàçàòü äàëåå
| - |

|||| 26 íîÿ 2024

Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH



zoom
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ SEPTICFLESH, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ Bloodstock Open Air 2024, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå.

Watch SEPTICFLESH Perform "Martyr" At Bloodstock 2024; Pro-Shot Video




Like!+2Dislike!-1


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



Ñîîáùåíèé íåò

ïðîñìîòðîâ: 205

 ||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì