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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 302
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Septicflesh

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Amphibians, новое видео SEPTICFLESH, доступно для просмотра ниже.




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12 фев 2025
Corpsegrinder04
Начало обнадеживающее, а дальше стандартная остопиздевшая за 17 лет бомбардировка с трамбонами и дудками.
Надоели уже реально. Стагнация хуже и хуже из года в год. Запилили бы хоть ещё эксперимент какой в духе D.N.A, или пока ещё Голоса и Здоровье есть перезаписали бы Esoptron c современным звуком. Вот шедевр так шедевр был.
Like!5
12 фев 2025
Orgik
Соглы с ув. Корпсгриндером, хотя мне неожиданно зашло. На троечку. Не совсем гогно, получше много с последнего альбума и ладно.

просмотров: 465

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