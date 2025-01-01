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*MASTODON расстались с гитаристом 198
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 26
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Septicflesh

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14 мар 2025 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

12 фев 2025 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

12 янв 2025 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPTICFLESH

19 июн 2024 : 		 SEPTICFLESH выступят с оркестром

8 апр 2023 : 		 Вышел новый ЕР SEPTICFLESH

20 май 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

25 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

4 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

23 окт 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись детского хора

3 сен 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись ударных

20 авг 2020 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021

17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью
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Видео с текстом от SEPTICFLESH



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SEPTICFLESH опубликовали официальное видео с текстом к новому треку The Experiment




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