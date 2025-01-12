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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 104
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 30
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Septicflesh

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12 янв 2025 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPTICFLESH

19 июн 2024 : 		 SEPTICFLESH выступят с оркестром

8 апр 2023 : 		 Вышел новый ЕР SEPTICFLESH

20 май 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

25 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

4 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

23 окт 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись детского хора

3 сен 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись ударных

20 авг 2020 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021

17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре
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Новое видео SEPTICFLESH



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Psychohistory, новое видео SEPTICFLESH, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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12 янв 2025
father
Видос конечно, мягко говоря, своеобразный, но новый трек крутой, жду альбом.
12 янв 2025
Corpsegrinder04
Какой альбом, эта песня 22-го года с Модерн Примитива.
При этом самая уёбищная на всём довольно-таки посредственном альбоме.
12 янв 2025
father
Corpsegrinder04, аааа, вот оно что. Настолько никакой альбом, что я даже про песню такую забыл:) Но этот трек вроде норм, там гораздо хуже есть.

просмотров: 303

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