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Septicflesh

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23 окт 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись детского хора

3 сен 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись ударных

20 авг 2020 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021

17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

15 июн 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома

20 авг 2015 : 		 SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре

2 апр 2015 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

16 дек 2014 : 		 Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH

29 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

7 май 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

16 апр 2014 : 		 Новая песня SEPTICFLESH

1 апр 2014 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в июне

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SEPTICFLESH завершили запись детского хора



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SEPTICFLESH объявили о том, что завершили запись детского хора для нового альбома.

SEPTICFLESH Complete The Children Choir Recordings For Forthcoming Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


23 окт 2020, 18:31		Сет на мотоцикле ездит чтоли, или он с концертов свои панцири носит не снимает и в повседневности )))


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