Новое видео ONSLAUGHT

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Onslaught

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ONSLAUGHT выпустили хоррор-видеоклип на тему клоунов и бродячего цирка "Bow Down To The Clowns". Это второй сингл с выходящего 7 августа на AFM Records альбома "Generation Antichrist". Видео доступно для просмотра ниже.

Тема песни и клипа отражает стремление социума управляться другими людьми: в видеоряде представлены мрачные и злые клоуны с демоническим инспектором манежа, который дергает за нитки и управляет всем спектаклем.

"Отвлечение внимания и контроль идут рука об руку в мрачном мире клоунов. Этот трек прорывает фасад политического жульничества, обнажая для всех голую правду. Это злая музыка для рассерженных людей", - говорит гитарист и основатель ONSLAUGHT Nige Rockett.

"По сути это демонстрация извращенной стороны политических марафонов - шоу фриков и клоунов, слепящих неоновых огней и гнусных мрачных скелетов в шкафу. Карнавал массового поражения для приведения масс в ярость и для их удовлетворения, чтобы в конечном итоге разделять их и властвовать над ними через ярость, ненависть и чувство собственного превосходства. В нашем цирке Дамбо бы рухнул наземь." - сказал басист группы Jeff Williams.

Трек-лист "Generation Antichrist" :

01. Rise To Power
02. Strike Fast Strike Hard
03. Bow Down To The Clowns
04. Generation Antichrist
05. All Seeing Eye
06. Addicted To The Smell Of Death
07. Empires Fall
08. Religiousuicide
09. A Perfect Day To Die

ONSLAUGHT Releases Music Video For











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evolizer


18 июл 2020, 15:58		Ого, драйвово, класс!!


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