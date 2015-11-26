10 мар 2019



Новое видео ONSLAUGHT



"A Perfect Day To Die", новое видео группы ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из предстоящего альбома группы, выходящего во второй половине этого года на AFM Records.



Комментирует гитарист группы Nige Rockett: «Мы безумно рады, что у нас наконец-то появилось что-то новенькое для наших поклонников. "A Perfect Day To Die" — это посвящение столь печально ушедшим друзьям из MOTÖRHEAD, которые оказывали огромное влияние на творчество ONSLAUGHT долгие годы. Сведение трека сделал Jacob Hansen (VOLBEAT, U.D.O., EVERGREY), а продюсированием материала занимались мы сами и Pete Hinton (SAXON). Музыка звучит в очень агрессивном ключе. Думаю, в ней заключён большой потенциал. В настоящий момент мы заканчиваем оставшуюся часть материала для нового альбома. Получается очень круто, свежо и брутально».



Будущий альбом ONSLAUGHT станет первым, записанным с участием барабанщика James'a Perry и гитариста Wayne'a Dorman'a.



















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