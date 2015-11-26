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Onslaught

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29 мар 2011 : 		 ONSLAUGHT об уходе ударника

26 мар 2011 : 		 Из ONSLAUGHT ушел барабанщик

1 мар 2011 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

26 янв 2011 : 		 Новая песня ONSLAUGHT
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|||| 10 мар 2019

Новое видео ONSLAUGHT



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"A Perfect Day To Die", новое видео группы ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из предстоящего альбома группы, выходящего во второй половине этого года на AFM Records.

Комментирует гитарист группы Nige Rockett: «Мы безумно рады, что у нас наконец-то появилось что-то новенькое для наших поклонников. "A Perfect Day To Die" — это посвящение столь печально ушедшим друзьям из MOTÖRHEAD, которые оказывали огромное влияние на творчество ONSLAUGHT долгие годы. Сведение трека сделал Jacob Hansen (VOLBEAT, U.D.O., EVERGREY), а продюсированием материала занимались мы сами и Pete Hinton (SAXON). Музыка звучит в очень агрессивном ключе. Думаю, в ней заключён большой потенциал. В настоящий момент мы заканчиваем оставшуюся часть материала для нового альбома. Получается очень круто, свежо и брутально».

Будущий альбом ONSLAUGHT станет первым, записанным с участием барабанщика James'a Perry и гитариста Wayne'a Dorman'a.



Video Premiere: ONSLAUGHT






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Dichlofos


10 мар 2019, 16:36		Трек охуенен!!!

R0ck_N_R0lla


10 мар 2019, 19:58		трэк отличный, звук железобетонный такой, вспомнился "Маскарад ин блад" Содома

Exterminator


10 мар 2019, 20:06		ДА! Это Онслат как он есть!

Darkside.ru Member

The Sinner


10 мар 2019, 22:47		Такой трэш нам нужен! (с)

DarkRoom_0


11 мар 2019, 00:12		Достойно!


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