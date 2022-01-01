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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новая песня AVANTASIA 13
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Onslaught

*



20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air

28 мар 2018 : 		 Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист

12 фев 2017 : 		 ONSLAUGHT станут первой треш-метал группой, давшей концерт в Ливане

3 сен 2016 : 		 ONSLAUGHT исполнят "The Force" целиком

7 июл 2016 : 		 ONSLAUGHT целиком исполнят "The Force" в Британии

22 дек 2015 : 		 Концертный релиз ONSLAUGHT выйдет в феврале

15 сен 2015 : 		 ONSLAUGHT нашли гитариста

29 ноя 2014 : 		 ONSLAUGHT уволили бывшего вокалиста ANTHRAX

26 окт 2014 : 		 ONSLAUGHT с бывшим вокалистом ANTHRAX: видео с выступления

7 окт 2014 : 		 Концертное видео ONSLAUGHT

19 сен 2013 : 		 Новая песня ONSLAUGHT

3 сен 2013 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

8 авг 2013 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет в сентябре
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ONSLAUGHT введут в ЗСМ



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ONSLAUGHT в рамках Maryland Deathfest 28 мая будут введены в Зал Славы Металла.

«Мы рады включить британских пионеров трэш-металла ONSLAUGHT в Зал славы металла в 2022 году во время их выступления на сцене Maryland Deathfest, — говорит президент/генеральный директор Зала славы металла Пэт Джезуальдо. — Трэш-металл — это важнейшая часть всего спектра тяжёлого металла, а также огромный фундамент для Зала славы металла. Мы очень гордимся тем, что ONSLAUGHT представляют этот жанр, который мы все так любим!»


ONSLAUGHT: «Вау, WTF, что мы можем сказать, это произошло совершенно неожиданно! Для нас большая честь получить это чрезвычайно престижное признание и присоединиться к огромному количеству выдающихся и уважаемых имён в мире металлической музыки. Эта награда стоит в одном ряду с лучшими наградами, которые группа когда-либо получала за всю нашу долгую и славную карьеру. Это великий день для трэш-металла и великий день для британской металлической сцены. Эта награда не могла появиться в более подходящее время, так как мы празднуем "40 years of raising hell", она является настоящим подтверждением прошлого и настоящего ONSLAUGHT. Это награда для фанатов! Спасибо вам всем!»

ONSLAUGHT To Be Inducted Into Metal Hall Of Fame At Maryland Deathfest 2022




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