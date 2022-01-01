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ONSLAUGHT введут в ЗСМ



ONSLAUGHT в рамках Maryland Deathfest 28 мая будут введены в Зал Славы Металла.



«Мы рады включить британских пионеров трэш-металла ONSLAUGHT в Зал славы металла в 2022 году во время их выступления на сцене Maryland Deathfest, — говорит президент/генеральный директор Зала славы металла Пэт Джезуальдо. — Трэш-металл — это важнейшая часть всего спектра тяжёлого металла, а также огромный фундамент для Зала славы металла. Мы очень гордимся тем, что ONSLAUGHT представляют этот жанр, который мы все так любим!»





ONSLAUGHT: «Вау, WTF, что мы можем сказать, это произошло совершенно неожиданно! Для нас большая честь получить это чрезвычайно престижное признание и присоединиться к огромному количеству выдающихся и уважаемых имён в мире металлической музыки. Эта награда стоит в одном ряду с лучшими наградами, которые группа когда-либо получала за всю нашу долгую и славную карьеру. Это великий день для трэш-металла и великий день для британской металлической сцены. Эта награда не могла появиться в более подходящее время, так как мы празднуем "40 years of raising hell", она является настоящим подтверждением прошлого и настоящего ONSLAUGHT. Это награда для фанатов! Спасибо вам всем!»







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