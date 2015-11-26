Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео ACCEPT
309
Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK
281
Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»
61
HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»
58
Умер Эдди Ван Хален
41
все новости группы
Onslaught
Великобритания
Thrash Metal
http://www.onslaughtfromhell.com
Myspace:
http://www.myspace.com/onslaughtuk
Facebook:
http://www.facebook.com/onslaughtuk
12 окт 2020
:
Видео с текстом от ONSLAUGHT
18 авг 2020
:
ONSLAUGHT попали в чарты
29 июл 2020
:
Обучающее видео от ONSLAUGHT
18 июл 2020
:
Новое видео ONSLAUGHT
30 май 2020
:
Видео с текстом от ONSLAUGHT
14 май 2020
:
Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом
5 май 2020
:
ONSLAUGHT нашли вокалиста
1 май 2020
:
Из ONSLAUGHT ушел вокалист
10 мар 2019
:
Новое видео ONSLAUGHT
21 ноя 2018
:
ONSLAUGHT приступили к записи
14 авг 2018
:
ONSLAUGHT исполнили новую песню
25 июл 2018
:
ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air
28 мар 2018
:
Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист
12 фев 2017
:
ONSLAUGHT станут первой треш-метал группой, давшей концерт в Ливане
3 сен 2016
:
ONSLAUGHT исполнят "The Force" целиком
7 июл 2016
:
ONSLAUGHT целиком исполнят "The Force" в Британии
22 дек 2015
:
Концертный релиз ONSLAUGHT выйдет в феврале
15 сен 2015
:
ONSLAUGHT нашли гитариста
29 ноя 2014
:
ONSLAUGHT уволили бывшего вокалиста ANTHRAX
26 окт 2014
:
ONSLAUGHT с бывшим вокалистом ANTHRAX: видео с выступления
7 окт 2014
:
Концертное видео ONSLAUGHT
19 сен 2013
:
Новая песня ONSLAUGHT
3 сен 2013
:
Видео с текстом от ONSLAUGHT
8 авг 2013
:
Новый альбом ONSLAUGHT выйдет в сентябре
10 июн 2013
:
THOMAS 'PLEC' JOHANSSON будет сводить новый альбом ONSLAUGHT
2 июн 2013
:
Новости от ONSLAUGHT
19 фев 2013
:
Новый альбом ONSLAUGHT выйдет в сентябре
22 ноя 2012
:
ONSLAUGHT завершили написание гитарных партий
25 июн 2012
:
ONSLAUGHT перезаписали песню для ре-релиза
6 дек 2011
:
ONSLAUGHT представили нового барабанщика
29 мар 2011
:
ONSLAUGHT об уходе ударника
26 мар 2011
:
Из ONSLAUGHT ушел барабанщик
1 мар 2011
:
Новое видео ONSLAUGHT
26 янв 2011
:
Новая песня ONSLAUGHT
20 янв 2011
:
Новая песня ONSLAUGHT
15 дек 2010
:
Новое видео ONSLAUGHT
2 дек 2010
:
Семпл с нового альбома ONSLAUGHT
1 дек 2010
:
Трек-лист нового альбома ONSLAUGHT
26 ноя 2010
:
Семпл с нового сингла ONSLAUGHT
24 ноя 2010
:
На новом сингле ONSLAUGHT будут музыканты из MOTÖRHEAD, SODOM
17 ноя 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома ONSLAUGHT
16 авг 2010
:
Название нового альбома ONSLAUGHT
3 авг 2010
:
ONSLAUGHT объявили имя продюсера
23 июн 2010
:
ONSLAUGHT подписали контракт с AFM RECORDS
15 апр 2010
:
Классическая песня ONSLAUGHT в мультфильме
28 май 2009
:
Обложка нового диска ONSLAUGHT
5 май 2009
:
Концертный диск ONSLAUGHT готов к тиражированию
17 июл 2008
:
ONSLAUGHT сочиняют новый материал
15 май 2007
:
ONSLAUGHT: концертный DVD выйдет в июне
12 апр 2006
:
ONSLAUGHT отправятся в студию в июле
сегодня
Видео с текстом от
ONSLAUGHT
"Strike Fast Strke Hard", новое видео с текстом группы ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Generation Antichrist", вышедшего 7 августа на AFM Records.
Это первый студийный альбом группы со времен "VI", выпущенного в сентябре 2013 года. "Generation Antichrist" — дебют нового вокалиста Dave'а Garnett'а, который пришёл на замену Sy Keeler'у.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 230
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).