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Видео с текстом от ONSLAUGHT



"Strike Fast Strke Hard", новое видео с текстом группы ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Generation Antichrist", вышедшего 7 августа на AFM Records.



Это первый студийный альбом группы со времен "VI", выпущенного в сентябре 2013 года. "Generation Antichrist" — дебют нового вокалиста Dave'а Garnett'а, который пришёл на замену Sy Keeler'у.







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