сегодня



Обучающее видео от ONSLAUGHT



ONSLAUGHT опубликовали обучающее видео на “Religiousuicide”, первый сингл из нового альбома Generation Antichrist, релиз которого намечен на седьмое августа на AFM Records.



Трек-лист:



"Rise To Power"

"Strike Fast Strike Hard"

"Bow Down To The Clowns"

"Generation Antichrist"

"All Seeing Eye"

"Addicted To The Smell Of Death"

"Empires Fall"

"Religiousuicide"

"A Perfect Day To Die"







+0 -0



просмотров: 83