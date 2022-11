сегодня



Новое видео ONSLAUGHT



Godhead, новое видео ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из релиза "Sounds Of Violence (Anniversary Edition)", выпущенного 11 ноября 2022.



Новый видеоклип сделан в честь выпуска юбилейного издания альбома 2011 года "Sounds Of Violence" на двойном CD в диджипаке. Также три последних альбома группы "Sounds Of Violence" (2011), "VI" (2013) и "Generation Antichrist" (2020) переиздаются на виниле. Переиздания посвящаются 40-летнему юбилею ONSLAUGHT.







