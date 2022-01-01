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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 50
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 14
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 11
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Onslaught

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11 ноя 2022 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air

28 мар 2018 : 		 Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист

12 фев 2017 : 		 ONSLAUGHT станут первой треш-метал группой, давшей концерт в Ливане

3 сен 2016 : 		 ONSLAUGHT исполнят "The Force" целиком

7 июл 2016 : 		 ONSLAUGHT целиком исполнят "The Force" в Британии

22 дек 2015 : 		 Концертный релиз ONSLAUGHT выйдет в феврале

15 сен 2015 : 		 ONSLAUGHT нашли гитариста

29 ноя 2014 : 		 ONSLAUGHT уволили бывшего вокалиста ANTHRAX

26 окт 2014 : 		 ONSLAUGHT с бывшим вокалистом ANTHRAX: видео с выступления

7 окт 2014 : 		 Концертное видео ONSLAUGHT

19 сен 2013 : 		 Новая песня ONSLAUGHT

3 сен 2013 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT
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Новое видео ONSLAUGHT



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Godhead, новое видео ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из релиза "Sounds Of Violence (Anniversary Edition)", выпущенного 11 ноября 2022.

Новый видеоклип сделан в честь выпуска юбилейного издания альбома 2011 года "Sounds Of Violence" на двойном CD в диджипаке. Также три последних альбома группы "Sounds Of Violence" (2011), "VI" (2013) и "Generation Antichrist" (2020) переиздаются на виниле. Переиздания посвящаются 40-летнему юбилею ONSLAUGHT.




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