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ONSLAUGHT готовят особую программу



ONSLAUGHT в 2024 году отметят 40-летие специальной концертной программой.



Nige Rockett: «В глубинах ада таится нечто очень зловещее. Олдскул-Антихрист будет высвобожден в мире весной 2024 года! Новый сетлист, новый продукт, новые видео, совершенно новый уровень агрессии! Onslaught 2024 - Кошмар продолжается...!"»



Jeff Williams: «"Новое" шоу Onslaught вновь зажжет дикую и брутальную энергию, которая разжигала адское пламя оригинального трэш-метал движения — увидимся в зале!»







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