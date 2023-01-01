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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 67
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Onslaught

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8 окт 2023 : 		 ONSLAUGHT готовят особую программу

19 июн 2023 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

11 ноя 2022 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air

28 мар 2018 : 		 Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист

12 фев 2017 : 		 ONSLAUGHT станут первой треш-метал группой, давшей концерт в Ливане

3 сен 2016 : 		 ONSLAUGHT исполнят "The Force" целиком

7 июл 2016 : 		 ONSLAUGHT целиком исполнят "The Force" в Британии

22 дек 2015 : 		 Концертный релиз ONSLAUGHT выйдет в феврале

15 сен 2015 : 		 ONSLAUGHT нашли гитариста

29 ноя 2014 : 		 ONSLAUGHT уволили бывшего вокалиста ANTHRAX

26 окт 2014 : 		 ONSLAUGHT с бывшим вокалистом ANTHRAX: видео с выступления

7 окт 2014 : 		 Концертное видео ONSLAUGHT
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ONSLAUGHT готовят особую программу



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ONSLAUGHT в 2024 году отметят 40-летие специальной концертной программой.

Nige Rockett: «В глубинах ада таится нечто очень зловещее. Олдскул-Антихрист будет высвобожден в мире весной 2024 года! Новый сетлист, новый продукт, новые видео, совершенно новый уровень агрессии! Onslaught 2024 - Кошмар продолжается...!"»

Jeff Williams: «"Новое" шоу Onslaught вновь зажжет дикую и брутальную энергию, которая разжигала адское пламя оригинального трэш-метал движения — увидимся в зале!»

ONSLAUGHT Go Back To Their Roots With Special Old School Setlist For 2024




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