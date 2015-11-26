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Onslaught

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18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air

28 мар 2018 : 		 Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист

12 фев 2017 : 		 ONSLAUGHT станут первой треш-метал группой, давшей концерт в Ливане

3 сен 2016 : 		 ONSLAUGHT исполнят "The Force" целиком

7 июл 2016 : 		 ONSLAUGHT целиком исполнят "The Force" в Британии

22 дек 2015 : 		 Концертный релиз ONSLAUGHT выйдет в феврале

15 сен 2015 : 		 ONSLAUGHT нашли гитариста

29 ноя 2014 : 		 ONSLAUGHT уволили бывшего вокалиста ANTHRAX

26 окт 2014 : 		 ONSLAUGHT с бывшим вокалистом ANTHRAX: видео с выступления

7 окт 2014 : 		 Концертное видео ONSLAUGHT

19 сен 2013 : 		 Новая песня ONSLAUGHT

3 сен 2013 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

8 авг 2013 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет в сентябре

10 июн 2013 : 		 THOMAS 'PLEC' JOHANSSON будет сводить новый альбом ONSLAUGHT

2 июн 2013 : 		 Новости от ONSLAUGHT

19 фев 2013 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет в сентябре
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ONSLAUGHT попали в чарты



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ONSLAUGHT впервые в своей истории попали в национальные чарты — альбом Generation Antichrist оказался на 52-строчке.

ONSLAUGHT Land On German Charts For First Time Ever With Generation Antichrist Album



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