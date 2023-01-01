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Новое видео ONSLAUGHT



"Generation Antichrist", новое видео группы ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, вышедшего три года назад. Видео приурочено к юбилею группы.



В прошлом году британские пионеры трэш-метала переиздали к своему сорокалетию свои последние три студийных альбома "Sounds Of Violence" (2011), "VI" (2013) и "Generation Antichrist" (2020).



«Приятно слышать звуковой напор заглавного трека из последнего студийного альбома Onslaught "Generation Antichrist" в сочетании с энергичными визуальными эффектами хедлайнерского шоу, которое мы устроили на британском фестивале Bloodstock, — комментируют участники группы. — Видео предваряет новый уровень тотальной агрессии, который мы запланировали для всех вас, очень скоро… следите за новостями!»



Ранее, в 2022 году, ONSLAUGHT были включены в «Зал славы металла», где их охарактеризовали как «одну из самых свирепых, взрывных и противоречивых металлических групп, когда-либо появившихся в Великобритании».







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