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*Новая песня BLUT AUS NORD 40
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Onslaught

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19 сен 2013 : 		 Новая песня ONSLAUGHT
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Новое видео ONSLAUGHT



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"Generation Antichrist", новое видео группы ONSLAUGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, вышедшего три года назад. Видео приурочено к юбилею группы.

В прошлом году британские пионеры трэш-метала переиздали к своему сорокалетию свои последние три студийных альбома "Sounds Of Violence" (2011), "VI" (2013) и "Generation Antichrist" (2020).

«Приятно слышать звуковой напор заглавного трека из последнего студийного альбома Onslaught "Generation Antichrist" в сочетании с энергичными визуальными эффектами хедлайнерского шоу, которое мы устроили на британском фестивале Bloodstock, — комментируют участники группы. — Видео предваряет новый уровень тотальной агрессии, который мы запланировали для всех вас, очень скоро… следите за новостями!»

Ранее, в 2022 году, ONSLAUGHT были включены в «Зал славы металла», где их охарактеризовали как «одну из самых свирепых, взрывных и противоречивых металлических групп, когда-либо появившихся в Великобритании».




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