15 апр 2022



Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT



Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT, которое состоялось 11 августа в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Rise To Power"

"Killing Peace"

"Strike Fast Strike Hard"

"Let There Be Death"

"Destroyer Of Worlds"

"Bow Down To The Clowns"

"A Perfect Day To Die"

"Metal Forces"

"66'Fucking'6"

"The Sound Of Violence"

"Religiousuicide"

"Burn"

"Damnation / Onslaught (Power From Hell)"







