Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью



Новый альбом LEAVES’ EYES "The Last Viking" будет выпущен 23 октября на AFM Records.



Новый альбом продолжает традиции культовых работ группы Vinland Saga (2005) и King Of Kings (2015) и становится заключительной историей в серии эпик-металлических саг о викингах. Он посвящен событиям в Англии в 1066 году, а именно - битве при Стамфорд-Бридже, которая стала решающим сражением в двухсотлетней истории вторжений скандинавских викингов в Англию. Войска норвежского короля Харальда Сурового были разбиты англосаксонской армией. Харальд был убит, а перед смертью перед его глазами проносится вся жизнь. Он видит кровавые битвы, борьбу с мистическими силами, ведомые волшебницами путешествия в экзотические миры, падения королевств и империй. Последний викинг мертв - эра викингов закончена. Да здравствуют викинги!



Обложка диска создана художником Stefan Heilemann/HEILEMANIA, также делавшим оформление для Lindemann, Epica, Kamelot. В качестве продюсера альбома выступил Alexander Krull (Mastersound Studio).



Будут доступны следующие виды изданий: 2-CD Digipak (с инструментальным бонусным CD), 2-CD Digipak Collector's Edition (с инструментальным бонусным CD, альтернативным оформлением и открыткой с автографами), ограниченный тираж диска на оранжевом, голубом и зеленом ("под сосну") виниле, лимитированный артбук (эксклюзивная обложка, размер 30x30 см, 60 страниц; дополнительный диск Viking Spiri DVD, содержащий документальный фильм о движении викинг-реконструкторов, членом которого много лет является Алекс Крулл, а также съемки из студии, видеоклипы; бонус CD; подписанная от руки открытка с автографами - тираж 1066 копий).



Трек-лист:

01. Death Of A King

02. Chain Of The Golden Horn

03. Dark Love Empress

04. Serpents And Dragons

05. Black Butterfly (feat. Clémentine Delauney)*

06. War Of Kings

07. For Victory

08. Two Kings One Realm

09. Flames In The Sky

10. Serkland*

11. Varangians

12. Night Of The Ravens*

13. The Last Viking

14. Break Into The Sky Of Aeon

* альбомные версии







