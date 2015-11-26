Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

Новый альбом LEAVES’ EYES "The Last Viking" будет выпущен 23 октября на AFM Records.
Новый альбом продолжает традиции культовых работ группы Vinland Saga (2005) и King Of Kings (2015) и становится заключительной историей в серии эпик-металлических саг о викингах. Он посвящен событиям в Англии в 1066 году, а именно - битве при Стамфорд-Бридже, которая стала решающим сражением в двухсотлетней истории вторжений скандинавских викингов в Англию. Войска норвежского короля Харальда Сурового были разбиты англосаксонской армией. Харальд был убит, а перед смертью перед его глазами проносится вся жизнь. Он видит кровавые битвы, борьбу с мистическими силами, ведомые волшебницами путешествия в экзотические миры, падения королевств и империй. Последний викинг мертв - эра викингов закончена. Да здравствуют викинги!
Обложка диска создана художником Stefan Heilemann/HEILEMANIA, также делавшим оформление для Lindemann, Epica, Kamelot. В качестве продюсера альбома выступил Alexander Krull (Mastersound Studio).
Будут доступны следующие виды изданий: 2-CD Digipak (с инструментальным бонусным CD), 2-CD Digipak Collector's Edition (с инструментальным бонусным CD, альтернативным оформлением и открыткой с автографами), ограниченный тираж диска на оранжевом, голубом и зеленом ("под сосну") виниле, лимитированный артбук (эксклюзивная обложка, размер 30x30 см, 60 страниц; дополнительный диск Viking Spiri DVD, содержащий документальный фильм о движении викинг-реконструкторов, членом которого много лет является Алекс Крулл, а также съемки из студии, видеоклипы; бонус CD; подписанная от руки открытка с автографами - тираж 1066 копий).
Трек-лист:
01. Death Of A King
02. Chain Of The Golden Horn
03. Dark Love Empress
04. Serpents And Dragons
05. Black Butterfly (feat. Clémentine Delauney)*
06. War Of Kings
07. For Victory
08. Two Kings One Realm
09. Flames In The Sky
10. Serkland*
11. Varangians
12. Night Of The Ravens*
13. The Last Viking
14. Break Into The Sky Of Aeon
* альбомные версии
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).