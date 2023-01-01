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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Leaves' Eyes

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22 окт 2023 : 		 LEAVES' EYES на Wacken

14 июн 2022 : 		 Акустика от LEAVES' EYES

10 дек 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

3 ноя 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

26 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LEAVES' EYES

5 июл 2021 : 		 LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"

28 окт 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

21 сен 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

20 авг 2019 : 		 Вышел новый сингл LEAVES' EYES

18 июл 2019 : 		 Альбом LEAVES' EYES "Njord" вышел на виниле

31 авг 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 мар 2018 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

7 фев 2018 : 		 Успехи в чартах LEAVES' EYES

25 янв 2018 : 		 Рассказ о создании нового альбома LEAVES' EYES

18 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза LEAVES' EYES

12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от LEAVES' EYES

1 янв 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

28 ноя 2017 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет зимой

4 окт 2017 : 		 LEAVES' EYES из студии
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LEAVES' EYES на Wacken



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LEAVES' EYES опубликовали ролик, рассказывающий о выступлении в рамках Wacken Open Air 2023

LEAVES' EYES Share Wacken Open Air 2023 Viking Show Aftermovie




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