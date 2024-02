сегодня



Новое видео LEAVES‘ EYES



Who Wants To Live Forever, новое видео LEAvES‘ EYES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с из нового альбома "Myths of Fate", выход которого намечен на 22 марта на AFM Records.



Трек-лист:



01. Forged by Fire

02. Realm of Dark Waves

03. Who Wants to Live Forever

04. Hammer of the Gods

05. In Eternity

06. Fear the Serpent

07. Goddess of the Night

08. Sons of Triglav

09. Elder Spirit

10. Einherjar

11. Sail with the Dead







