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Leaves' Eyes

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10 дек 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

3 ноя 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

26 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LEAVES' EYES

5 июл 2021 : 		 LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"

28 окт 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

21 сен 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

20 авг 2019 : 		 Вышел новый сингл LEAVES' EYES

18 июл 2019 : 		 Альбом LEAVES' EYES "Njord" вышел на виниле

31 авг 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 мар 2018 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

7 фев 2018 : 		 Успехи в чартах LEAVES' EYES

25 янв 2018 : 		 Рассказ о создании нового альбома LEAVES' EYES

18 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза LEAVES' EYES

12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от LEAVES' EYES

1 янв 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

28 ноя 2017 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет зимой

4 окт 2017 : 		 LEAVES' EYES из студии

5 сен 2017 : 		 LEAVES' EYES работают с LONDON VOICES

1 мар 2017 : 		 LEAVES' EYES работают над демо
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Новое видео LEAVES' EYES



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"Silent Night", новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "Black Butterfly".




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