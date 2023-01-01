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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 20
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
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Leaves' Eyes

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1 дек 2023 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

22 окт 2023 : 		 LEAVES' EYES на Wacken

14 июн 2022 : 		 Акустика от LEAVES' EYES

10 дек 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

3 ноя 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

26 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LEAVES' EYES

5 июл 2021 : 		 LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"

28 окт 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

21 сен 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

20 авг 2019 : 		 Вышел новый сингл LEAVES' EYES

18 июл 2019 : 		 Альбом LEAVES' EYES "Njord" вышел на виниле

31 авг 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 мар 2018 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

7 фев 2018 : 		 Успехи в чартах LEAVES' EYES

25 янв 2018 : 		 Рассказ о создании нового альбома LEAVES' EYES

18 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза LEAVES' EYES

12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от LEAVES' EYES

1 янв 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

28 ноя 2017 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет зимой
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Новое видео LEAVES' EYES



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Forged by Fire, новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже.

Новый альбом группы будет называться "Myths Of Fate", релиз должен произойти в течение 2024 года.

Alex Krull: "Наконец-то пришло время, когда мы можем представить наш новый клип Forged by Fire! Премьера этой вещи состоялась на сцене фестиваля WACKEN Open Air, где она произвела фурор! Мы сняли на нее видео на потрясающий сюжет о легендарном мече Тирфинге и с зажигательным исполнением в прямом смысле этого слова! С Forged by Fire мы начинаем серию клипов о волшебном мире нового альбома "Myths Of Fate"! Готовы ли вы отправиться с нами в мир северных саг?"

В настоящий момент в составе группы:
Elina Siirala – вокал
Alexander Krull – вокал
Micki Richter – гитара
Luc Gebhardt – гитара
Joris Nijenhuis – гитара




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