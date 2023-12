сегодня



Новое видео LEAVES' EYES



Forged by Fire, новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже.



Новый альбом группы будет называться "Myths Of Fate", релиз должен произойти в течение 2024 года.



Alex Krull: "Наконец-то пришло время, когда мы можем представить наш новый клип Forged by Fire! Премьера этой вещи состоялась на сцене фестиваля WACKEN Open Air, где она произвела фурор! Мы сняли на нее видео на потрясающий сюжет о легендарном мече Тирфинге и с зажигательным исполнением в прямом смысле этого слова! С Forged by Fire мы начинаем серию клипов о волшебном мире нового альбома "Myths Of Fate"! Готовы ли вы отправиться с нами в мир северных саг?"



В настоящий момент в составе группы:

Elina Siirala – вокал

Alexander Krull – вокал

Micki Richter – гитара

Luc Gebhardt – гитара

Joris Nijenhuis – гитара







