LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"



LEAVES' EYES выпустят расширенное издание своего последнего альбома "THE LAST VIKING - Midsummer Edition" 17 сентября этого года на AFM Records. В релиз войдут 3 CD и 1 BluRay с огромным количеством бонусного материала, включая реконструкторский документальный фильм "Viking Spirit".



Альбом "The Last Viking" был выпущен осенью прошлого года. LEAVES' EYES посвятили его легендам о последнем короле викингов Харальде.



THE LAST VIKING - Midsummer Edition



3CD + 1BD Digipak Set



BluRay "Viking Spirit" Documentary



01 Viking Lifestyle

02 Living History

03 Vikings Of The World

04 Alex The Viking

05 Norse Mythology & Music

06 Viking Family

07 Fighting Styles

08 Værjaborg Training

09 Weststorm Training

10 Northstorm Training

11 Ulflag Warhost

12 Viking Events

13 Slawentage

14 Wikingertage

15 Wolin

16 Hikg

17 Viking Workshop

18 Viking Art

19 Leaves' Eyes Viking Crew

20. Viking Weapons (Bonus Chapter)

(более 100 мин.)



Видеоклипы:

21 Chain Of The Golden Horn (Videoclip)

22 Dark Love Empress (Videoclip)

23 War Of Kings (Videoclip)

24 Blazing Waters (Bonus)



CD1 „The Last Viking“ (Original album)

01 Death Of A King

02 Chain Of The Golden Horn

03 Dark Love Empress

04 Serpents And Dragons

05 Black Butterfly (feat. Clémentine Delauney)

06 War Of Kings

07 For Victory

08 Two Kings One Realm

09 Flames In The Sky

10 Serkland

11 Varangians

12 Night Of The Ravens

13 The Last Viking

14 Break Into The Sky Of Aeon



CD 2 "The Last Viking - Instrumentals"

01 Death Of A King (Instrumental)

02 Chain Of The Golden Horn (Instrumental)

03 Dark Love Empress (Instrumental)

04 Serpents And Dragons (Instrumental)

05 Black Butterfly (Instrumental)

06 War Of Kings (Instrumental)

07 For Victory (Instrumental)

08 Two Kings One Realm (Instrumental)

09 Flames In The Sky (Instrumental)

10 Serkland (Instrumental)

11 Varangians (Instrumental)

12 Night Of The Ravens (Instrumental)

13 The Last Viking (Instrumental)

14 Break Into The Sky Of Aeon (Instrumental)



CD 3 "Viking Spirit - Soundtrack"

01 Await Orre's Storm

02 Galeids Of The Væringjar

03 Dread Hand's Fame

04 Into The Depths Of Hell

05 Chain Of The Golden Horn (Soundtrack Version)

06 Land Of The Rus

07 The Golden Secret

08 Past Wide Plains

09 Death Of A King (Soundtrack Version)

10 Blazing Waters (2020 Version)







