Новое видео LEAVES' EYES

"Chain Of The Golden Horn", видеоклип на новый сингл эпик-металлистов LEAVES' EYES, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 23 октября на AFM Records альбома "The Last Viking".
Восьмой студийный альбом группы посвящён битве при Стамфорд-Бридже (1066 г.) , когда войска норвежского короля Харальда Сурового были разбиты англосаксонской армией. Диск будет содержать эпических 14 треков с симфоническими аранжировками и элементами фолка и средневековой музыки.
Это уже второй студийный альбом с финской вокалисткой Elina'ой Siirala. На альбоме присутствует и суровый мужской вокал мастермайнда коллектива, Alex'a Krull'a, также известного по группе Atrocity. Предыдущая работа LEAVES' EYES — "Sign of the Dragonhead" — была выпущена в январе 2018 года.
Трек-лист:
01 Death Of A King
02 Chain Of The Golden Horn
03 Dark Love Empress
04 Serpents And Dragons
05 "Black Butterfly (feat. Clémentine Delauney)"
06 War Of Kings
07 For Victory
08 Two Kings One Realm
09 Flames In The Sky
10 Serkland
11 Varangians
12 Night Of The Ravens
13 The Last Viking
14 Break Into The Sky Of Aeon
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