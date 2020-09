сегодня



Новое видео LEAVES' EYES



"Chain Of The Golden Horn", видеоклип на новый сингл эпик-металлистов LEAVES' EYES, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 23 октября на AFM Records альбома "The Last Viking".



Восьмой студийный альбом группы посвящён битве при Стамфорд-Бридже (1066 г.) , когда войска норвежского короля Харальда Сурового были разбиты англосаксонской армией. Диск будет содержать эпических 14 треков с симфоническими аранжировками и элементами фолка и средневековой музыки.



Это уже второй студийный альбом с финской вокалисткой Elina'ой Siirala. На альбоме присутствует и суровый мужской вокал мастермайнда коллектива, Alex'a Krull'a, также известного по группе Atrocity. Предыдущая работа LEAVES' EYES — "Sign of the Dragonhead" — была выпущена в январе 2018 года.



Трек-лист:



01 Death Of A King

02 Chain Of The Golden Horn

03 Dark Love Empress

04 Serpents And Dragons

05 "Black Butterfly (feat. Clémentine Delauney)"

06 War Of Kings

07 For Victory

08 Two Kings One Realm

09 Flames In The Sky

10 Serkland

11 Varangians

12 Night Of The Ravens

13 The Last Viking

14 Break Into The Sky Of Aeon







