сегодня



Новое видео LEAVES' EYES



LEAVES' EYES опубликовали новое видео на трек "War Of Kings", который взят из альбома "The Last Viking", выпущенный на AFM Records.



Трек-лист:



"Death Of A King"

"Chain Of The Golden Horn"

"Dark Love Empress"

"Serpents And Dragons"

"Black Butterfly" (feat. Clémentine Delauney)

"War Of Kings"

"For Victory"

"Two Kings One Realm"

"Flames In The Sky"

"Serkland"

"Varangians"

"Night Of The Ravens"

"The Last Viking"

"Break Into The Sky Of Aeon"







+0 -0



просмотров: 98