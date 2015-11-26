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Leaves' Eyes

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18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

20 авг 2019 : 		 Вышел новый сингл LEAVES' EYES

18 июл 2019 : 		 Альбом LEAVES' EYES "Njord" вышел на виниле

31 авг 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 мар 2018 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

7 фев 2018 : 		 Успехи в чартах LEAVES' EYES

25 янв 2018 : 		 Рассказ о создании нового альбома LEAVES' EYES

18 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза LEAVES' EYES

12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от LEAVES' EYES

1 янв 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

28 ноя 2017 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет зимой

4 окт 2017 : 		 LEAVES' EYES из студии

5 сен 2017 : 		 LEAVES' EYES работают с LONDON VOICES

1 мар 2017 : 		 LEAVES' EYES работают над демо

24 ноя 2016 : 		 Лидер LEAVES' EYES: «Мы не планировали выносить сор из избы»

13 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LEAVES' EYES

14 окт 2016 : 		 Видео с текстом LEAVES' EYES

6 окт 2016 : 		 Тизер нового EP LEAVES' EYES

5 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР LEAVES' EYES

15 авг 2016 : 		 LEAVES' EYES завершают работу над ЕР
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Новое видео LEAVES' EYES



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Новый альбом LEAVES’ EYES "The Last Viking" будет выпущен 23 октября на AFM Records.

Новый альбом продолжает традиции культовых работ группы Vinland Saga (2005) и King Of Kings (2015) и становится заключительной историей в серии эпик-металлических саг о викингах. Он посвящен событиям в Англии в 1066 году, а именно - битве при Стамфорд-Бридже, которая стала решающим сражением в двухсотлетней истории вторжений скандинавских викингов в Англию. Войска норвежского короля Харальда Сурового были разбиты англосаксонской армией. Харальд был убит, а перед смертью перед его глазами проносится вся жизнь. Он видит кровавые битвы, борьбу с мистическими силами, ведомые волшебницами путешествия в экзотические миры, падения королевств и империй. Последний викинг мертв - эра викингов закончена. Да здравствуют викинги!

Обложка диска создана художником Stefan Heilemann/HEILEMANIA, также делавшим оформление для Lindemann, Epica, Kamelot. В качестве продюсера альбома выступил Alexander Krull (Mastersound Studio).

Будут доступны следующие виды изданий: 2-CD Digipak (с инструментальным бонусным CD), 2-CD Digipak Collector's Edition (с инструментальным бонусным CD, альтернативным оформлением и открыткой с автографами), ограниченный тираж диска на оранжевом, голубом и зеленом ("под сосну") виниле, лимитированный артбук (эксклюзивная обложка, размер 30x30 см, 60 страниц; дополнительный диск Viking Spiri DVD, содержащий документальный фильм о движении викинг-реконструкторов, членом которого много лет является Алекс Крулл, а также съемки из студии, видеоклипы; бонус CD; подписанная от руки открытка с автографами - тираж 1066 копий).

Трек-лист:
01. Death Of A King
02. Chain Of The Golden Horn
03. Dark Love Empress
04. Serpents And Dragons
05. Black Butterfly (feat. Clémentine Delauney)*
06. War Of Kings
07. For Victory
08. Two Kings One Realm
09. Flames In The Sky
10. Serkland*
11. Varangians
12. Night Of The Ravens*
13. The Last Viking
14. Break Into The Sky Of Aeon
* альбомные версии

Видео на Dark Love Empress доступно ниже.

LEAVES' EYES Release Video For "Dark Love Empress", First Track From Upcoming Album The Last Viking



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