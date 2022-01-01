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Leaves' Eyes

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Акустика от LEAVES' EYES



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LEAVES' EYES записали акустическую версию песни "Fairer Than The Sun", которая доступна для прослушивания ниже. Эта композиция изначально вошла на выпущенный четыре года назад альбом группы "Sign of the Dragonhead".

«В этой акустической версии "Fairer Than The Sun" есть что-то волшебное. Арфа создаёт спокойную и красивую атмосферу, которая переносит слушателя прямо в мир скандинавской мифологии. Партии акустических инструментов сочетаются со стихами, вдохновлёнными поэмой Voluspa, в итоге получается идеальное сочетание для мистической баллады Leaves' Eyes!», — говорит вокалистка группы Elina Siirala.




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