сегодня



Видео с выступления AUTOPSY



Видео с выступления группы AUTOPSY, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest в 2017 году, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Twisted Mass Of Burnt Decay"

"In The Grip Of Winter"

"Severed Survival"

"Strung Up And Gutted"

"Voices"

"Fleshcrawl"

"Arch Cadaver"

"Critical Madness"

"Burial"

"Pagan Saviour"

"Embalmed"

"Ridden With Disease"

"Destined To Fester"

"Gasping For Air"

"Service For A Vacant Coffin"







+1 -0



просмотров: 327